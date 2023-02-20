https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853289820.html
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди - РИА Новости, 20.02.2023
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди
Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:28
2023-02-20T21:28
2023-02-20T21:42
хатай (провинция)
турция
в мире
адана (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений.Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай. По данным турецких СМИ, есть разрушения."К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди", - заявил Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь.Телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок.В свою очередь губернатор провинции Адана сообщил, что разрушений в провинции в результате новых толчков не зафиксировано.
хатай (провинция)
турция
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7 495 645-6601
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
2023-02-20T21:28
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хатай (провинция), турция, в мире, видео, адана (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
Хатай (провинция), Турция, В мире, Адана (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
21:28 20.02.2023 (обновлено: 21:42 20.02.2023)
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди
NTV: мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков оказались люди