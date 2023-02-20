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Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди - РИА Новости, 20.02.2023
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Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди - РИА Новости, 20.02.2023
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди
Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:28
2023-02-20T21:42
хатай (провинция)
турция
в мире
адана (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений.Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай. По данным турецких СМИ, есть разрушения."К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди", - заявил Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь.Телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок.В свою очередь губернатор провинции Адана сообщил, что разрушений в провинции в результате новых толчков не зафиксировано.
хатай (провинция)
турция
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
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хатай (провинция), турция, в мире, видео, адана (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
Хатай (провинция), Турция, В мире, Адана (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди
СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений.
2023-02-20T21:28
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21:28 20.02.2023 (обновлено: 21:42 20.02.2023)
 
Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди

NTV: мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков оказались люди

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений.
Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай. По данным турецких СМИ, есть разрушения.
"К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди", - заявил Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь.
Телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок.
В свою очередь губернатор провинции Адана сообщил, что разрушений в провинции в результате новых толчков не зафиксировано.
 
Хатай (провинция)ТурцияВ миреАдана (провинция)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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