https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853289820.html

Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди

Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди - РИА Новости, 20.02.2023

Мэр Хатая сообщил, что под завалами домов после новых толчков есть люди

Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:28

2023-02-20T21:28

2023-02-20T21:42

хатай (провинция)

турция

в мире

адана (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что люди оказались под завалами домов, обрушившихся в понедельник после новых землетрясений.Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай. По данным турецких СМИ, есть разрушения."К сожалению, обрушились несколько домов, под завалами остались люди", - заявил Саваш в эфире телеканала NTV. Он отметил, что спасатели направились на помощь.Телеканал CNN Türk передает с места события, что под завалами одного из домов есть годовалый ребенок.В свою очередь губернатор провинции Адана сообщил, что разрушений в провинции в результате новых толчков не зафиксировано.

хатай (провинция)

турция

адана (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T21:28 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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