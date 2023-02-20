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Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров - РИА Новости, 20.02.2023
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Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров
Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров - РИА Новости, 20.02.2023
Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров
Землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:52
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в мире
ливан
сирия
кипр
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщает Европейский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник в провинции Хатай. Оно произошло спустя две недели после мощных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек. "Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле", - говорится в сообщении европейского центра в Twitter. Сейсмологи предупредили, что в ближайшие часы и дни возможны афтершоки.
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в мире, ливан, сирия, кипр, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Ливан, Сирия, Кипр, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
20:52 20.02.2023 (обновлено: 21:03 20.02.2023)
 
Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров

Землетрясение в Антакье ощущали за 400 километров — в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщает Европейский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник в провинции Хатай. Оно произошло спустя две недели после мощных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
"Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле", - говорится в сообщении европейского центра в Twitter.
Сейсмологи предупредили, что в ближайшие часы и дни возможны афтершоки.
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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В миреЛиванСирияКипрТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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