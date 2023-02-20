https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853284394.html

Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров

Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров - РИА Новости, 20.02.2023

Новое землетрясение в Турции ощущали на расстоянии более 400 километров

Землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:52

2023-02-20T20:52

2023-02-20T21:03

в мире

ливан

сирия

кипр

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщает Европейский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник в провинции Хатай. Оно произошло спустя две недели после мощных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек. "Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле", - говорится в сообщении европейского центра в Twitter. Сейсмологи предупредили, что в ближайшие часы и дни возможны афтершоки.

https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, ливан, сирия, кипр, турция, сильное землетрясение в турции и сирии