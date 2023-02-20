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В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 20.02.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором, зарегистрированном в 20.07 по местному времени (совпадает с мск) землетрясении РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:35

2023-02-20T20:35

2023-02-20T20:38

турция

хатай (провинция)

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором, зарегистрированном в 20.07 по местному времени (совпадает с мск) землетрясении в турецкой провинции Хатай, магнитуда составила 5,8.Вечером в понедельник власти информировали о землетрясении в провинции магнитудой 6,4. Корреспондент телеканала CNN Türk сообщил об ощутимых толчках и наличии разрушений. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган."В 20:07 по местному времени в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг", - сообщило управление.

турция

хатай (провинция)

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турция, хатай (провинция), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии