На границе Сирии и Турции произошло землетрясение

СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи.Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17:04 по времени UTC (20:04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.В 20:07 мск турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.В свою очередь, телеканал A Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай. "В регионе полностью отключено электричество. Шел разбор завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", — отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами "стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.Телеканал CNN Türk также сообщил, что в Хатай сегодня приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.В свою очередь, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства из Антакьи, там обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека, еще 213 пострадали.Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. В Алеппо из-за падения камней со зданий ранения получили шесть человек.Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндирес и Азаз на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи.
Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17:04 по времени UTC (20:04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.
В 20:07 мск турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.
"Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", — рассказал корреспондент.
В свою очередь, телеканал A Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай.
"В регионе полностью отключено электричество. Шел разбор завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", — отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.
По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами "стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".
Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.
Телеканал CNN Türk также сообщил, что в Хатай сегодня приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.
В свою очередь, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.
Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства из Антакьи, там обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.
По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека, еще 213 пострадали.
Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. В Алеппо из-за падения камней со зданий ранения получили шесть человек.
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндирес и Азаз на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
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