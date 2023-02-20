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На границе Сирии и Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 20.02.2023
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На границе Сирии и Турции произошло землетрясение
На границе Сирии и Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 20.02.2023
На границе Сирии и Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:11
2023-02-20T23:53
сирия
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
латакия (мухафаза)
сильное землетрясение в турции и сирии
хатай (провинция)
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СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи.Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17:04 по времени UTC (20:04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.В 20:07 мск турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.В свою очередь, телеканал A Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай. "В регионе полностью отключено электричество. Шел разбор завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", — отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами "стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.Телеканал CNN Türk также сообщил, что в Хатай сегодня приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.В свою очередь, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства из Антакьи, там обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека, еще 213 пострадали.Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. В Алеппо из-за падения камней со зданий ранения получили шесть человек.Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндирес и Азаз на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853212606.html
https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html
сирия
турция
латакия (мухафаза)
хатай (провинция)
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
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сирия, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, латакия (мухафаза), сильное землетрясение в турции и сирии, хатай (провинция)
Сирия, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Латакия (мухафаза), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Хатай (провинция)
20:11 20.02.2023 (обновлено: 23:53 20.02.2023)
 
На границе Сирии и Турции произошло землетрясение

На границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3

© AP Photo / Serdar OzsoyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи.
Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17:04 по времени UTC (20:04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.
В 20:07 мск турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.

"Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", — рассказал корреспондент.

В свою очередь, телеканал A Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай.
"В регионе полностью отключено электричество. Шел разбор завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", — отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.
Здание, разрушенное в результате землетрясения в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:12
В Турции после землетрясений из-под завалов спасли более 114 тысяч человек
По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами "стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".
Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.
Телеканал CNN Türk также сообщил, что в Хатай сегодня приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.
В свою очередь, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.
Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства из Антакьи, там обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.
По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека, еще 213 пострадали.
Спасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 08:00
Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения
Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. В Алеппо из-за падения камней со зданий ранения получили шесть человек.
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндирес и Азаз на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
СирияВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЛатакия (мухафаза)Сильное землетрясение в Турции и СирииХатай (провинция)
 
 
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