https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853145631.html

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156 - РИА Новости, 20.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 41 156, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:33

2023-02-20T13:33

2023-02-20T13:37

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 41 156, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии."Число погибших (в Турции – ред.) составляет 41 156", - сообщило управление.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии