https://ria.ru/20230220/zelenskiy-1853214629.html
В конгрессе заявили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне
В конгрессе заявили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне - РИА Новости, 20.02.2023
В конгрессе заявили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне
Владимир Зеленский является актером, который, по всей видимости, отдает команды военным США к мировой войне, заявила член палаты представителей американского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:18
2023-02-20T17:18
2023-02-20T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
марджори тейлор грин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский является актером, который, по всей видимости, отдает команды военным США к мировой войне, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Он (президент США Джо Байден) отправился на Украину, нацию вне НАТО, чьим лидером является актер, который, по всей видимости, сейчас отдает команды нашим военным Соединенных Штатов к мировой войне", - написала она в Twitter. Она призвала к импичменту Байдена, назвав его глупцом. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, марджори тейлор грин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:18 20.02.2023 (обновлено: 21:01 20.02.2023)
В конгрессе заявили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского актером, отдающим команды к мировой войне