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Захарова сравнила Зеленского и Саакашвили - РИА Новости, 20.02.2023
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Захарова сравнила Зеленского и Саакашвили
Захарова сравнила Зеленского и Саакашвили - РИА Новости, 20.02.2023
Захарова сравнила Зеленского и Саакашвили
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила судьбу Владимира Зеленского с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящий момент... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:30
2023-02-20T15:38
в мире
грузия
киев
россия
михаил саакашвили
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила судьбу Владимира Зеленского с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме. СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки". "Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов", - написала Захарова в своем телеграм-канале. "Судьба Саакашвили, судьба (Хуана) Гуайдо – это то, что ждёт всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", - добавила она. По ее словам, все знают, что Саакашвили – материал со всех точек зрения Западом отработанный: "его давно слили те же, кто в своё время в него и влили". Захарова также привела расследование Reuters, проведенное на основании данных американского минюста, из которого следует, что делом Саакашвили занимается американская лоббистская группа "Акерман", одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело, адвокат Михаила Саакашвили. В феврале 2023 года судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. Сторонники Саакашвили призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика. Ранее президент неоднократно сообщала, что не примет подобное решение. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, киев, россия, михаил саакашвили, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Грузия, Киев, Россия, Михаил Саакашвили, Мария Захарова, Владимир Зеленский
15:30 20.02.2023 (обновлено: 15:38 20.02.2023)
 
Захарова сравнила Зеленского и Саакашвили

Захарова сравнила судьбу Владимира Зеленского с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила судьбу Владимира Зеленского с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме.
СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".
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"Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
"Судьба Саакашвили, судьба (Хуана) Гуайдо – это то, что ждёт всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", - добавила она.
По ее словам, все знают, что Саакашвили – материал со всех точек зрения Западом отработанный: "его давно слили те же, кто в своё время в него и влили".
Захарова также привела расследование Reuters, проведенное на основании данных американского минюста, из которого следует, что делом Саакашвили занимается американская лоббистская группа "Акерман", одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело, адвокат Михаила Саакашвили.
"Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе... Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников. И – пикантная подробность! – оказывается адвокаты Саакашвили нарушают американское законодательство об иноагентах – не уведомляют об иностранном финансировании в установленные сроки", - написала Захарова.
В феврале 2023 года судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. Сторонники Саакашвили призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика. Ранее президент неоднократно сообщала, что не примет подобное решение.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В миреГрузияКиевРоссияМихаил СаакашвилиМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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