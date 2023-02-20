https://ria.ru/20230220/yazyk-1853189092.html
В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире
В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире - РИА Новости, 20.02.2023
В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире
Необходимо стимулировать интерес к русскому языку во всем мире, делать это можно через международные спортивные, культурные и научные мероприятия, заявила... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:56
2023-02-20T15:56
2023-02-20T15:58
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/66/1548386689_0:513:2047:1664_1920x0_80_0_0_e4610c77ff78740b7bee8d24a28b9fed.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо стимулировать интерес к русскому языку во всем мире, делать это можно через международные спортивные, культурные и научные мероприятия, заявила замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, специальный координатор министерства по реализации государственной программы по русскому языку Татьяна Шлычкова. "Наша с вами задача - сделать так, чтобы были возможности язык учить (за рубежом). Но возможности - это не только курсы, школы, кафедры русского языка... Проблема в том, что надо сохранять интерес к русскому языку", - сказала она в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченного к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. "Наш президент четко сказал, что надо задействовать и культурную сферу, сферу науки, сферу спорта, всех сопутствующих гуманитарных возможностей, чтобы повышать интерес к России, ее культуре и к русскому языку", - подчеркнула она. Шлычкова добавила, что через фестивали, концерты, выставки, спортивные мероприятия нужно повышать интерес к русскому языку, чтобы люди понимали, что Россия - страна больших возможностей, и знание русского языка позволит реализовать задуманное в большей мере.
https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html
https://ria.ru/20230214/knigi-1851951195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/66/1548386689_0:321:2047:1856_1920x0_80_0_0_49a3f8dbb59ab661d8729cef540e02b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:56 20.02.2023 (обновлено: 15:58 20.02.2023)
В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире
Дипломат Шлычкова: нужно повышать интерес к русскому языку во всем мире через мероприятия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо стимулировать интерес к русскому языку во всем мире, делать это можно через международные спортивные, культурные и научные мероприятия, заявила замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, специальный координатор министерства по реализации государственной программы по русскому языку Татьяна Шлычкова.
"Наша с вами задача - сделать так, чтобы были возможности язык учить (за рубежом). Но возможности - это не только курсы, школы, кафедры русского языка... Проблема в том, что надо сохранять интерес к русскому языку", - сказала она в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченного к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
"Наш президент четко сказал, что надо задействовать и культурную сферу, сферу науки, сферу спорта, всех сопутствующих гуманитарных возможностей, чтобы повышать интерес к России, ее культуре и к русскому языку", - подчеркнула она.
Шлычкова добавила, что через фестивали, концерты, выставки, спортивные мероприятия нужно повышать интерес к русскому языку, чтобы люди понимали, что Россия - страна больших возможностей, и знание русского языка позволит реализовать задуманное в большей мере.