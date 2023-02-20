https://ria.ru/20230220/yazyk-1853189092.html

В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире

В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире - РИА Новости, 20.02.2023

В МИД заявили о необходимости повышать интерес к русскому языку в мире

Необходимо стимулировать интерес к русскому языку во всем мире, делать это можно через международные спортивные, культурные и научные мероприятия, заявила... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:56

2023-02-20T15:56

2023-02-20T15:58

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо стимулировать интерес к русскому языку во всем мире, делать это можно через международные спортивные, культурные и научные мероприятия, заявила замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, специальный координатор министерства по реализации государственной программы по русскому языку Татьяна Шлычкова. "Наша с вами задача - сделать так, чтобы были возможности язык учить (за рубежом). Но возможности - это не только курсы, школы, кафедры русского языка... Проблема в том, что надо сохранять интерес к русскому языку", - сказала она в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченного к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. "Наш президент четко сказал, что надо задействовать и культурную сферу, сферу науки, сферу спорта, всех сопутствующих гуманитарных возможностей, чтобы повышать интерес к России, ее культуре и к русскому языку", - подчеркнула она. Шлычкова добавила, что через фестивали, концерты, выставки, спортивные мероприятия нужно повышать интерес к русскому языку, чтобы люди понимали, что Россия - страна больших возможностей, и знание русского языка позволит реализовать задуманное в большей мере.

https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html

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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)