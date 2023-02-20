https://ria.ru/20230220/yakutsk-1853075779.html

В Якутске стартовала экстремальная экспедиция в Арктику

В Якутске стартовала экстремальная экспедиция в Арктику - РИА Новости, 20.02.2023

В Якутске стартовала экстремальная экспедиция в Арктику

Одиннадцать человек на вездеходах "Бурлак" отправились из города Якутска в экстремальную экспедицию в арктические районы республики, группе предстоит испытать... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:09

2023-02-20T10:09

2023-02-20T10:09

республика саха (якутия)

якутск

россия

верхоянск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский союз спасателей

северо-восточный федеральный университет

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ЯКУТСК, 20 фев – РИА Новости. Одиннадцать человек на вездеходах "Бурлак" отправились из города Якутска в экстремальную экспедицию в арктические районы республики, группе предстоит испытать отечественную технику, средства связи, провести ряд научных исследований, рассказал РИА Новости участник экспедиции, председатель совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин. Экспедиция "Север рядом. Якутскими тропами" организована компанией "Вездеходы "Бурлак" совместно с Россоюзспасом и МЧС России. Также в проекте участвуют Северо-Восточный федеральный университет и Русское географическое общество. По пути следования в Кобяйский, Эвено-Бытантайский и Верхоянский районы Якутии участникам экспедиции предстоит выполнить ряд практических задач. "Выдвигаемся в составе 11 человек. На двух вездеходах "Бурлак" нам предстоит преодолеть расстояние свыше тысячи километров по маршруту: Якутск — Батамай — Сегян-Кюель — Себян-Кюель — Батагай Алыта — Верхоянск — Батагай — Верхоянск — Суордах — Себян-Кюель — Якутск. Это многоплановый проект: необходимо испытать вездеходы "Бурлак" в условиях арктической зоны Якутии, должны показать технику жителям, попробовать доставить им скоропортящиеся продукты, сократить привычное расстояние маршрута из Якутска до труднодоступных арктических районов, провести наблюдения для дальнейшей разработки рецептуры морозостойкой резины, взять экологические пробы льда, опробовать разработку по коротковолновым рациям. Обратно, если все будет по плану, возвратимся к третьему марта", - рассказал Находкин. В свою очередь, по словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Якутии Виталия Немцова, экспедиция проводится в рамках учений МЧС России "Безопасная Арктика". "Учения проходят на территории девяти субъектов России, в том числе в Якутии. Это будет серьезное испытание и для людей, и для техники. "Бурлаки" приспособлены к условиям Арктики. Вездеходы уже проходили апробацию в Якутии, мы полгода эксплуатировали опытный образец, дали положительную оценку. В этом году в Арктический пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по республике планируется поставка двух "Бурлаков", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230218/motoputeshestviya-1851987452.html

https://ria.ru/20230214/dostavka-1852006031.html

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верхоянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, россия, верхоянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз спасателей, северо-восточный федеральный университет