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Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
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Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"
Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"
Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:55
2023-02-20T13:47
в мире
мид кнр
авария на "северных потоках"
китай
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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Газопроводы "Северный поток" некогда назывались "спасательной веревкой" для европейской энергетики, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию. &lt;...&gt; Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по этому делу", — сказал дипломат.По его словам, "необычное молчание" американских официальных лиц и СМИ вызывает недоумение. В то же время, предполагает представитель ведомства, у европейских стран есть много опасений. "Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло", — добавил дипломат.В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html
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в мире, мид кнр, авария на "северных потоках", китай
В мире, МИД КНР, Авария на "Северных потоках", Китай
10:55 20.02.2023 (обновлено: 13:47 20.02.2023)
 
Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"

МИД КНР: мировое сообщество вправе требовать расследования взрывов на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Газопроводы "Северный поток" некогда назывались "спасательной веревкой" для европейской энергетики, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию. <...> Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по этому делу", — сказал дипломат.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
По его словам, "необычное молчание" американских официальных лиц и СМИ вызывает недоумение. В то же время, предполагает представитель ведомства, у европейских стран есть много опасений.
"Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло", — добавил дипломат.
В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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"Не остановимся". В США признали жуткую правду об атаке на союзника по НАТО
 
В миреМИД КНРАвария на "Северных потоках"Китай
 
 
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