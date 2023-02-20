https://ria.ru/20230220/vzryvy-1853087956.html

Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"

Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023

Пекин потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"

Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:55

2023-02-20T10:55

2023-02-20T13:47

в мире

мид кнр

авария на "северных потоках"

китай

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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках", учитывая их серьезные последствия, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Газопроводы "Северный поток" некогда назывались "спасательной веревкой" для европейской энергетики, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию. <...> Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по этому делу", — сказал дипломат.По его словам, "необычное молчание" американских официальных лиц и СМИ вызывает недоумение. В то же время, предполагает представитель ведомства, у европейских стран есть много опасений. "Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло", — добавил дипломат.В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811895.html

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китай

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мид кнр, авария на "северных потоках", китай