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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 - РИА Новости, 20.02.2023
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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9", сообщает благотворительный фонд "Вирта". РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:26
2023-02-20T15:26
общество
москва
фонд президентских грантов
бездомные животные
животные
домашние животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9", сообщает благотворительный фонд "Вирта".В пространстве "Бойлерная" соберутся более 150 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу: "Хлебазавод №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта"). Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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общество, москва, фонд президентских грантов, бездомные животные, животные, домашние животные, собаки, кошки, благотворительность
Общество, Москва, Фонд президентских грантов, бездомные животные, Животные, домашние животные, Собаки, кошки, Благотворительность
15:26 20.02.2023
 

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023

© Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"Афиша выставки бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Афиша выставки бездомных животных Надо брать! Зимой!
© Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9", сообщает благотворительный фонд "Вирта".
В пространстве "Бойлерная" соберутся более 150 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Зимой!
1 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Зимой!
2 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Зимой!
3 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
4 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
5 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
6 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
7 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
1 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
4 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
5 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
6 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
7 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.
На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
#НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу: "Хлебазавод №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.
Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта"). Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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