В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023
© Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"Афиша выставки бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9", сообщает благотворительный фонд "Вирта".
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
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Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
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Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
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Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
4 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
5 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
6 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
7 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
1 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
4 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
5 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
6 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
7 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.
На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
#НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу: "Хлебазавод №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.
Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта"). Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.