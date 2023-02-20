https://ria.ru/20230220/vystavka-1853181769.html

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 - РИА Новости, 20.02.2023

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023

Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9", сообщает благотворительный фонд "Вирта". РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:26

2023-02-20T15:26

2023-02-20T15:26

общество

москва

фонд президентских грантов

бездомные животные

животные

домашние животные

собаки

кошки

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9", сообщает благотворительный фонд "Вирта".В пространстве "Бойлерная" соберутся более 150 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЗимой2023 пройдет 26 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу: "Хлебазавод №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта"). Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.

https://ria.ru/20220808/koshki-1808851094.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, фонд президентских грантов, бездомные животные, животные, домашние животные, собаки, кошки, благотворительность