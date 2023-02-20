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В Тюменской области выделили средства на выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 20.02.2023
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Тюменская область
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В Тюменской области выделили средства на выплаты ко Дню Победы
В Тюменской области выделили средства на выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 20.02.2023
В Тюменской области выделили средства на выплаты ко Дню Победы
Поддержка на сумму более 130 миллионов рублей в преддверии Дня Победы будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:05
2023-02-20T10:07
тюменская область
тюменская область
финляндия
япония
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Поддержка на сумму более 130 миллионов рублей в преддверии Дня Победы будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, проживающим в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек. В их числе - ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла. Представители героического поколения, которому мы всегда будем благодарны", – написал Александр Моор в своем посте. В пресс-службе губернатора уточнили, что участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", а также вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, получат по 10 тысяч рублей. Выплаты по 5 тысяч рублей полагаются труженикам тыла, родившимся до 31 декабря 1931 года тюменцам, а также детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. По 2 тысячи рублей получат жители области, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.
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тюменская область, финляндия, япония, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Финляндия, Япония, Александр Моор
10:05 20.02.2023 (обновлено: 10:07 20.02.2023)
 
В Тюменской области выделили средства на выплаты ко Дню Победы

Тюменская область направит более 130 миллионов рублей на выплаты ко Дню Победы

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Поддержка на сумму более 130 миллионов рублей в преддверии Дня Победы будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, проживающим в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек. В их числе - ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла. Представители героического поколения, которому мы всегда будем благодарны", – написал Александр Моор в своем посте.
В пресс-службе губернатора уточнили, что участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", а также вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, получат по 10 тысяч рублей. Выплаты по 5 тысяч рублей полагаются труженикам тыла, родившимся до 31 декабря 1931 года тюменцам, а также детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. По 2 тысячи рублей получат жители области, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 18:00Рязанская область
Малков принял участие в региональном телемарафоне "Все для Победы!"
 
Тюменская областьТюменская областьФинляндияЯпонияАлександр Моор
 
 
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