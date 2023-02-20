10:05 20.02.2023 (обновлено: 10:07 20.02.2023)
В Тюменской области выделили средства на выплаты ко Дню Победы
Тюменская область направит более 130 миллионов рублей на выплаты ко Дню Победы
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостТюмень
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Тюмень. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Поддержка на сумму более 130 миллионов рублей в преддверии Дня Победы будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, проживающим в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек. В их числе - ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла. Представители героического поколения, которому мы всегда будем благодарны", – написал Александр Моор в своем посте.
В пресс-службе губернатора уточнили, что участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", а также вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, получат по 10 тысяч рублей. Выплаты по 5 тысяч рублей полагаются труженикам тыла, родившимся до 31 декабря 1931 года тюменцам, а также детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. По 2 тысячи рублей получат жители области, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.