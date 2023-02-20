https://ria.ru/20230220/vvp-1853233545.html
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента - РИА Новости, 20.02.2023
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента
ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем прогнозировали: на 2,1 процента, следует из данных Росстата. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:07
2023-02-20T18:07
2023-02-20T19:08
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
ввп
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем прогнозировали: на 2,1 процента, следует из данных Росстата.По первой оценке ведомства, этот показатель составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей.В минувшем сентябре Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики в целом по году на 2,9 процента, а Центробанк — на 2,5 процента.В Росстате уточнили, что причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в некоторых отраслях:Этот индекс вырос в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве, добыче полезных ископаемых. Также в этот список вошли гостиницы и рестораны, государственное управление, информация и связь.Российская экономика в прошлом году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально финансовые власти ожидали "жесткого" сценария, но фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных оценок, и осенью многие прогнозы пересмотрели в лучшую сторону.В Минэкономразвития ожидают, что ВВП в 2023 году снизится на 0,8 процента. При этом глава ведомства Максим Решетников указывал, что нынешние оценки по динамике российской экономики на этот год оптимистичнее прежних. Министерство может представить обновленный макропрогноз на этот и ближайшие годы в апреле.Валовый внутренний продукт (ВВП) — один из основных показателей развития экономики, он подразумевает стоимость всех товаров и услуг, которые произвели на территории страны за определенный период и для конечного использования.
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848613224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), ввп
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВВП
18:07 20.02.2023 (обновлено: 19:08 20.02.2023)
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента
Росстат: российский ВВП в 2022 году, по первой оценке, снизился на 2,1 процента
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем прогнозировали: на 2,1 процента, следует из данных
Росстата.
По первой оценке ведомства, этот показатель составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей.
"Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9 процента. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 14,3 процента", — говорится в документе.
В минувшем сентябре Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики в целом по году на 2,9 процента, а Центробанк — на 2,5 процента.
В Росстате уточнили, что причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в некоторых отраслях:
—оптовой и розничной торговле;
—водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений;
—обрабатывающих производствах;
—транспортировке и хранении.
Этот индекс вырос в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве, добыче полезных ископаемых. Также в этот список вошли гостиницы и рестораны, государственное управление, информация и связь.
Российская экономика в прошлом году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально финансовые власти ожидали "жесткого" сценария, но фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных оценок, и осенью многие прогнозы пересмотрели в лучшую сторону.
В Минэкономразвития ожидают, что ВВП в 2023 году снизится на 0,8 процента. При этом глава ведомства Максим Решетников указывал, что нынешние оценки по динамике российской экономики на этот год оптимистичнее прежних. Министерство может представить обновленный макропрогноз на этот и ближайшие годы в апреле.
Валовый внутренний продукт (ВВП) — один из основных показателей развития экономики, он подразумевает стоимость всех товаров и услуг, которые произвели на территории страны за определенный период и для конечного использования.