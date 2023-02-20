Рейтинг@Mail.ru
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/vvp-1853233545.html
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента - РИА Новости, 20.02.2023
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента
ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем прогнозировали: на 2,1 процента, следует из данных Росстата. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:07
2023-02-20T19:08
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем прогнозировали: на 2,1 процента, следует из данных Росстата.По первой оценке ведомства, этот показатель составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей.В минувшем сентябре Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики в целом по году на 2,9 процента, а Центробанк — на 2,5 процента.В Росстате уточнили, что причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в некоторых отраслях:Этот индекс вырос в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве, добыче полезных ископаемых. Также в этот список вошли гостиницы и рестораны, государственное управление, информация и связь.Российская экономика в прошлом году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально финансовые власти ожидали "жесткого" сценария, но фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных оценок, и осенью многие прогнозы пересмотрели в лучшую сторону.В Минэкономразвития ожидают, что ВВП в 2023 году снизится на 0,8 процента. При этом глава ведомства Максим Решетников указывал, что нынешние оценки по динамике российской экономики на этот год оптимистичнее прежних. Министерство может представить обновленный макропрогноз на этот и ближайшие годы в апреле.Валовый внутренний продукт (ВВП) — один из основных показателей развития экономики, он подразумевает стоимость всех товаров и услуг, которые произвели на территории страны за определенный период и для конечного использования.
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848613224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_138:0:2795:1993_1920x0_80_0_0_fec413362511ee20ca87784b5ae3fb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), ввп
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВВП
18:07 20.02.2023 (обновлено: 19:08 20.02.2023)
 
Российский ВВП в 2022 году снизился на 2,1 процента

Росстат: российский ВВП в 2022 году, по первой оценке, снизился на 2,1 процента

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВВП России в 2022 году снизился меньше, чем прогнозировали: на 2,1 процента, следует из данных Росстата.
По первой оценке ведомства, этот показатель составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей.

"Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9 процента. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 14,3 процента", — говорится в документе.

В минувшем сентябре Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики в целом по году на 2,9 процента, а Центробанк — на 2,5 процента.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 15:23
ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России
В Росстате уточнили, что причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в некоторых отраслях:
  • оптовой и розничной торговле;
  • водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений;
  • обрабатывающих производствах;
  • транспортировке и хранении.
Этот индекс вырос в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве, добыче полезных ископаемых. Также в этот список вошли гостиницы и рестораны, государственное управление, информация и связь.
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
Никто не ожидал. Что будет с экономикой России
Российская экономика в прошлом году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально финансовые власти ожидали "жесткого" сценария, но фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных оценок, и осенью многие прогнозы пересмотрели в лучшую сторону.
В Минэкономразвития ожидают, что ВВП в 2023 году снизится на 0,8 процента. При этом глава ведомства Максим Решетников указывал, что нынешние оценки по динамике российской экономики на этот год оптимистичнее прежних. Министерство может представить обновленный макропрогноз на этот и ближайшие годы в апреле.
Валовый внутренний продукт (ВВП) — один из основных показателей развития экономики, он подразумевает стоимость всех товаров и услуг, которые произвели на территории страны за определенный период и для конечного использования.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 11:38
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВВП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала