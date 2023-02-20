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Сербия увеличит расходы на оборону
Сербия увеличит расходы на оборону - РИА Новости, 20.02.2023
Сербия увеличит расходы на оборону
Сербия на фоне общемировой гонки вооружений повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:48
2023-02-20T13:48
2023-02-20T14:52
в мире
сербия
абу-даби
польша
александр вучич
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БЕЛГРАД, 20 фев - РИА Новости. Сербия на фоне общемировой гонки вооружений повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства находится на выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби, где указал на общемировую тенденцию к вооружению. По его словам, например, Польша намерена поднять расходы на оборону до 5% ВВП."Мы сейчас на 2%, но как идут дела - поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности", - заявил Вучич при осмотре экспозиции.Сербский лидер сообщил, что до конца года будут обеспечены вложения около 700 миллионов евро в армию и оборонную промышленность страны, речь идет о развитии нескольких отечественных предприятий и покупки их техники и боеприпасов."Будут выделены как минимум 500 миллионов евро, а так как до конца года будем покупать БПЛА, вместе это будет 700 миллионов евро… Мы одни, не входим ни в один военный блок. Как выстоять? Ночью я почти плакал, глядя на финансовые расчеты, все это имеет значение как фактор сдерживания, чтобы не воевать. Нужно развивать свою оборонную промышленность", - указал президент Сербии, добавив, что "все хотят покупать мины, снаряды и ракеты" сербского производства.Вучич также уточнил, что ударные беспилотники, которые интересуют официальный Белград и могут быть приобретены до конца года, должны нести до 12 мини-бомб.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html
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в мире, сербия, абу-даби, польша, александр вучич
В мире, Сербия, Абу-Даби, Польша, Александр Вучич
13:48 20.02.2023 (обновлено: 14:52 20.02.2023)
Сербия увеличит расходы на оборону
Президент Вучич сообщил, что Сербия увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП
БЕЛГРАД, 20 фев - РИА Новости. Сербия на фоне общемировой гонки вооружений повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства находится на выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби
, где указал на общемировую тенденцию к вооружению. По его словам, например, Польша
намерена поднять расходы на оборону до 5% ВВП.
"Мы сейчас на 2%, но как идут дела - поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности", - заявил Вучич при осмотре экспозиции.
Сербский лидер сообщил, что до конца года будут обеспечены вложения около 700 миллионов евро в армию и оборонную промышленность страны, речь идет о развитии нескольких отечественных предприятий и покупки их техники и боеприпасов.
"Будут выделены как минимум 500 миллионов евро, а так как до конца года будем покупать БПЛА, вместе это будет 700 миллионов евро… Мы одни, не входим ни в один военный блок. Как выстоять? Ночью я почти плакал, глядя на финансовые расчеты, все это имеет значение как фактор сдерживания, чтобы не воевать. Нужно развивать свою оборонную промышленность", - указал президент Сербии, добавив, что "все хотят покупать мины, снаряды и ракеты" сербского производства.
Вучич также уточнил, что ударные беспилотники, которые интересуют официальный Белград
и могут быть приобретены до конца года, должны нести до 12 мини-бомб.