13:24 20.02.2023 (обновлено: 16:01 20.02.2023)
Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ
Украинский пленный рассказал, как британские и канадские офицеры служат в ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Взятый в плен под Авдеевкой украинский солдат рассказал корреспонденту РИА Новости о взаимодействии с британскими и канадскими офицерами и специалистами на различных участках фронта.
Он отметил, что встретился с иностранцами под Херсоном. По словам военного, они были в сопровождении инженеров и работали в основном с бойцами морской пехоты. В Авдеевке мужчине не довелось увидеть канадцев или британцев, так как после недолгого пребывания здесь его ранили и взяли в плен.
Собеседник агентства отметил, что в той локации и в тех условиях, где он наблюдал натовских военных, обучать личный состав было невозможно. Поэтому иностранцы не занимались инструктажем, а непосредственно принимали участие в боевых действиях. В частности, они ходили по позициям ВСУ в сопровождении бойцов морской пехоты, проводя стрельбы из пулеметов и ПТРК Javelin.
В этой группе было два-три человека. Остальные были наши морпехи. Я думаю, что они (британцы. — Прим. ред.) ближе к офицерскому составу. Потому что рядовые так не работали никогда. С ними всегда был переводчик. Переводчик с ними общался, и они группой заходили, отрабатывали определенные ситуации и уходили", — сказал пленный.
Он добавил, что вместе с сослуживцами занимался удержанием позиций, в то время как иностранцы отрабатывали определенные ситуации и уходили.
"С украинскими военными общались очень мало. Там было близко (до российских позиций. — Прим. ред.), всего 400 метров, поэтому разговоров было мало. В основном они между собой говорили. <...> А канадцы уходили дальше от наших позиций. Отрабатывали. Однажды одних посекло кассетой, и их эвакуировали", — добавил собеседник агентства.
По его словам, сейчас украинцы стали чаще ездить за границу на обучение. В частности, мужчина встречал побывавших в Великобритании. Он также отметил, что в случае, если человек не служил, его обучают на военно-учетную специальность стрелков, чтобы тот умел обращаться с оружием.
Также пленный раскритиковал стрелковое вооружение, поставляемое странами — членами НАТО.
"Был пулемет бельгийский, но им никто не пользуется, потому что он неудачный", — сказал он.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.