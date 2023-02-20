https://ria.ru/20230220/vsu-1853142740.html

Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ

Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023

Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ

Взятый в плен под Авдеевкой украинский солдат рассказал корреспонденту РИА Новости о взаимодействии с британскими и канадскими офицерами и специалистами на... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:24

2023-02-20T13:24

2023-02-20T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Взятый в плен под Авдеевкой украинский солдат рассказал корреспонденту РИА Новости о взаимодействии с британскими и канадскими офицерами и специалистами на различных участках фронта.Он отметил, что встретился с иностранцами под Херсоном. По словам военного, они были в сопровождении инженеров и работали в основном с бойцами морской пехоты. В Авдеевке мужчине не довелось увидеть канадцев или британцев, так как после недолгого пребывания здесь его ранили и взяли в плен.Собеседник агентства отметил, что в той локации и в тех условиях, где он наблюдал натовских военных, обучать личный состав было невозможно. Поэтому иностранцы не занимались инструктажем, а непосредственно принимали участие в боевых действиях. В частности, они ходили по позициям ВСУ в сопровождении бойцов морской пехоты, проводя стрельбы из пулеметов и ПТРК Javelin.Он добавил, что вместе с сослуживцами занимался удержанием позиций, в то время как иностранцы отрабатывали определенные ситуации и уходили. "С украинскими военными общались очень мало. Там было близко (до российских позиций. — Прим. ред.), всего 400 метров, поэтому разговоров было мало. В основном они между собой говорили. <...> А канадцы уходили дальше от наших позиций. Отрабатывали. Однажды одних посекло кассетой, и их эвакуировали", — добавил собеседник агентства. По его словам, сейчас украинцы стали чаще ездить за границу на обучение. В частности, мужчина встречал побывавших в Великобритании. Он также отметил, что в случае, если человек не служил, его обучают на военно-учетную специальность стрелков, чтобы тот умел обращаться с оружием.Также пленный раскритиковал стрелковое вооружение, поставляемое странами — членами НАТО. "Был пулемет бельгийский, но им никто не пользуется, потому что он неудачный", — сказал он.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230216/naemnik-1852494267.html

https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html

https://ria.ru/20230213/naemniki-1851628545.html

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авдеевка

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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