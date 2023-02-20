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Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/vsu-1853142740.html
Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ
Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ
Взятый в плен под Авдеевкой украинский солдат рассказал корреспонденту РИА Новости о взаимодействии с британскими и канадскими офицерами и специалистами на... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:24
2023-02-20T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
канада
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Взятый в плен под Авдеевкой украинский солдат рассказал корреспонденту РИА Новости о взаимодействии с британскими и канадскими офицерами и специалистами на различных участках фронта.Он отметил, что встретился с иностранцами под Херсоном. По словам военного, они были в сопровождении инженеров и работали в основном с бойцами морской пехоты. В Авдеевке мужчине не довелось увидеть канадцев или британцев, так как после недолгого пребывания здесь его ранили и взяли в плен.Собеседник агентства отметил, что в той локации и в тех условиях, где он наблюдал натовских военных, обучать личный состав было невозможно. Поэтому иностранцы не занимались инструктажем, а непосредственно принимали участие в боевых действиях. В частности, они ходили по позициям ВСУ в сопровождении бойцов морской пехоты, проводя стрельбы из пулеметов и ПТРК Javelin.Он добавил, что вместе с сослуживцами занимался удержанием позиций, в то время как иностранцы отрабатывали определенные ситуации и уходили. "С украинскими военными общались очень мало. Там было близко (до российских позиций. — Прим. ред.), всего 400 метров, поэтому разговоров было мало. В основном они между собой говорили. &lt;...&gt; А канадцы уходили дальше от наших позиций. Отрабатывали. Однажды одних посекло кассетой, и их эвакуировали", — добавил собеседник агентства. По его словам, сейчас украинцы стали чаще ездить за границу на обучение. В частности, мужчина встречал побывавших в Великобритании. Он также отметил, что в случае, если человек не служил, его обучают на военно-учетную специальность стрелков, чтобы тот умел обращаться с оружием.Также пленный раскритиковал стрелковое вооружение, поставляемое странами — членами НАТО. "Был пулемет бельгийский, но им никто не пользуется, потому что он неудачный", — сказал он.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230216/naemnik-1852494267.html
https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html
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украина
великобритания
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр, канада, мария захарова, владимир путин, херсон, авдеевка, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Канада, Мария Захарова, Владимир Путин, Херсон, Авдеевка, Javelin (ПТРК)
13:24 20.02.2023 (обновлено: 16:01 20.02.2023)
 
Украинский пленный рассказал о британских и канадских офицерах в ВСУ

Украинский пленный рассказал, как британские и канадские офицеры служат в ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Взятый в плен под Авдеевкой украинский солдат рассказал корреспонденту РИА Новости о взаимодействии с британскими и канадскими офицерами и специалистами на различных участках фронта.
Он отметил, что встретился с иностранцами под Херсоном. По словам военного, они были в сопровождении инженеров и работали в основном с бойцами морской пехоты. В Авдеевке мужчине не довелось увидеть канадцев или британцев, так как после недолгого пребывания здесь его ранили и взяли в плен.
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Собеседник агентства отметил, что в той локации и в тех условиях, где он наблюдал натовских военных, обучать личный состав было невозможно. Поэтому иностранцы не занимались инструктажем, а непосредственно принимали участие в боевых действиях. В частности, они ходили по позициям ВСУ в сопровождении бойцов морской пехоты, проводя стрельбы из пулеметов и ПТРК Javelin.

В этой группе было два-три человека. Остальные были наши морпехи. Я думаю, что они (британцы. — Прим. ред.) ближе к офицерскому составу. Потому что рядовые так не работали никогда. С ними всегда был переводчик. Переводчик с ними общался, и они группой заходили, отрабатывали определенные ситуации и уходили", — сказал пленный.

Он добавил, что вместе с сослуживцами занимался удержанием позиций, в то время как иностранцы отрабатывали определенные ситуации и уходили.
"С украинскими военными общались очень мало. Там было близко (до российских позиций. — Прим. ред.), всего 400 метров, поэтому разговоров было мало. В основном они между собой говорили. <...> А канадцы уходили дальше от наших позиций. Отрабатывали. Однажды одних посекло кассетой, и их эвакуировали", — добавил собеседник агентства.
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По его словам, сейчас украинцы стали чаще ездить за границу на обучение. В частности, мужчина встречал побывавших в Великобритании. Он также отметил, что в случае, если человек не служил, его обучают на военно-учетную специальность стрелков, чтобы тот умел обращаться с оружием.
Также пленный раскритиковал стрелковое вооружение, поставляемое странами — членами НАТО.
"Был пулемет бельгийский, но им никто не пользуется, потому что он неудачный", — сказал он.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВеликобританияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРКанадаМария ЗахароваВладимир ПутинХерсонАвдеевкаJavelin (ПТРК)
 
 
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