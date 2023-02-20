https://ria.ru/20230220/vodka-1853123958.html

Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина

Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина - РИА Новости, 20.02.2023

Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что может подарить экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони украинскую водку. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:20

2023-02-20T12:20

2023-02-20T17:12

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сильвио берлускони

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владимир зеленский

вперед, италия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что может подарить экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони украинскую водку.По словам Зеленского, ему важно не потерять поддержку Италии и команды нового премьера страны, Джорджи Мелони. Как заметили журналисты газеты, Берлускони наряду с Маттео Сальвини — ближайшие соратники Мелони и они не скрывают своих симпатий к России. Зеленский же вспомнил заявления Берлускони о подарке от российского президента Владимира Путина.В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.В октябре информационное агентство La Presse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба партии "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.

https://ria.ru/20230215/berluskoni-1852053666.html

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Ольга Матыс

в мире, украина, италия, россия, сильвио берлускони, владимир путин, владимир зеленский, вперед, италия