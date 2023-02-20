12:20 20.02.2023 (обновлено: 17:12 20.02.2023)
Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина
Президент Украины Зеленский заявил, что может подарить Берлускони водку вслед за Путиным
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что может подарить экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони украинскую водку.
По словам Зеленского, ему важно не потерять поддержку Италии и команды нового премьера страны, Джорджи Мелони. Как заметили журналисты газеты, Берлускони наряду с Маттео Сальвини — ближайшие соратники Мелони и они не скрывают своих симпатий к России. Зеленский же вспомнил заявления Берлускони о подарке от российского президента Владимира Путина.
"Я слышал слова Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим", — высказался украинский лидер.
В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.
В октябре информационное агентство La Presse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба партии "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.