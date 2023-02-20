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Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина - РИА Новости, 20.02.2023
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Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина
Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина - РИА Новости, 20.02.2023
Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что может подарить экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони украинскую водку. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:20
2023-02-20T17:12
в мире
украина
италия
россия
сильвио берлускони
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что может подарить экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони украинскую водку.По словам Зеленского, ему важно не потерять поддержку Италии и команды нового премьера страны, Джорджи Мелони. Как заметили журналисты газеты, Берлускони наряду с Маттео Сальвини — ближайшие соратники Мелони и они не скрывают своих симпатий к России. Зеленский же вспомнил заявления Берлускони о подарке от российского президента Владимира Путина.В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.В октябре информационное агентство La Presse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба партии "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.
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в мире, украина, италия, россия, сильвио берлускони, владимир путин, владимир зеленский, вперед, италия
В мире, Украина, Италия, Россия, Сильвио Берлускони, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вперед, Италия
12:20 20.02.2023 (обновлено: 17:12 20.02.2023)
 
Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина

Президент Украины Зеленский заявил, что может подарить Берлускони водку вслед за Путиным

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что может подарить экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони украинскую водку.
По словам Зеленского, ему важно не потерять поддержку Италии и команды нового премьера страны, Джорджи Мелони. Как заметили журналисты газеты, Берлускони наряду с Маттео Сальвини — ближайшие соратники Мелони и они не скрывают своих симпатий к России. Зеленский же вспомнил заявления Берлускони о подарке от российского президента Владимира Путина.

"Я слышал слова Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим", — высказался украинский лидер.

В июне Берлускони с сожалением говорил, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.
В октябре информационное агентство La Presse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии, где он рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба, получив от него в подарок 20 бутылок водки. Бывший премьер также заявил, что российский президент назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". При этом позже пресс-служба партии "Вперед, Италия" опровергла данную информацию.
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15 февраля, 01:35Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаИталияРоссияСильвио БерлускониВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВперед, Италия
 
 
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