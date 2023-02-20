https://ria.ru/20230220/vks-1853164280.html

ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27

ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 20.02.2023

ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27

ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:27

2023-02-20T14:27

2023-02-20T14:30

специальная военная операция на украине

россия

изюм (город)

харьковская область

воздушно-космические силы россии

су-27

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

россия

изюм (город)

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россия, изюм (город), харьковская область, воздушно-космические силы россии, су-27, вооруженные силы украины