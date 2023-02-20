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ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 20.02.2023
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:27
2023-02-20T14:27
2023-02-20T14:30
специальная военная операция на украине
россия
изюм (город)
харьковская область
воздушно-космические силы россии
су-27
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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россия, изюм (город), харьковская область, воздушно-космические силы россии, су-27, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Изюм (город), Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Су-27, Вооруженные силы Украины
14:27 20.02.2023 (обновлено: 14:30 20.02.2023)
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою в районе Изюма сбила украинский Су-27