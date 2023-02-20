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ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/vks-1853164280.html
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 20.02.2023
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27
ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:27
2023-02-20T14:30
специальная военная операция на украине
россия
изюм (город)
харьковская область
воздушно-космические силы россии
су-27
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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россия
изюм (город)
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россия, изюм (город), харьковская область, воздушно-космические силы россии, су-27, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Изюм (город), Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Су-27, Вооруженные силы Украины
14:27 20.02.2023 (обновлено: 14:30 20.02.2023)
 
ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27

Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою в районе Изюма сбила украинский Су-27

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили над Изюмом украинский истребитель Су-27, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИзюм (город)Харьковская областьВоздушно-космические силы РоссииСу-27Вооруженные силы Украины
 
 
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