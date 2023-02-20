В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена
Офис Зеленского сообщил, что о визите Байдена в Киев достоверно стало известно 17 февраля
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину готовился долго, о нем стало достоверно известно в прошлую пятницу, 17 февраля, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским.
"Всех подробностей рассказать не могу, но могу сказать, что готовился визит достаточно долго… Но абсолютно известно о том, что он состоится, стало в прошлую пятницу, когда мы разговаривали с Салливаном (Джейком, советником Байдена по вопросам национальной безопасности – ред.). Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, поэтому мало кто о нем знал", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада".
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.