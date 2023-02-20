https://ria.ru/20230220/vizit-1853302167.html

В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена

В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена - РИА Новости, 20.02.2023

В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена

Визит президента США Джо Байдена на Украину готовился долго, о нем стало достоверно известно в прошлую пятницу, 17 февраля, заявил руководитель офиса Владимира... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:57

2023-02-20T23:57

2023-02-20T23:57

в мире

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сша

джо байден

владимир зеленский

андрей ермак

украина

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину готовился долго, о нем стало достоверно известно в прошлую пятницу, 17 февраля, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. "Всех подробностей рассказать не могу, но могу сказать, что готовился визит достаточно долго… Но абсолютно известно о том, что он состоится, стало в прошлую пятницу, когда мы разговаривали с Салливаном (Джейком, советником Байдена по вопросам национальной безопасности – ред.). Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, поэтому мало кто о нем знал", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада". В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853148590.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html

киев

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, украина