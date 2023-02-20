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В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена - РИА Новости, 20.02.2023
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В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена
В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена - РИА Новости, 20.02.2023
В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена
Визит президента США Джо Байдена на Украину готовился долго, о нем стало достоверно известно в прошлую пятницу, 17 февраля, заявил руководитель офиса Владимира... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:57
2023-02-20T23:57
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
андрей ермак
украина
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину готовился долго, о нем стало достоверно известно в прошлую пятницу, 17 февраля, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. "Всех подробностей рассказать не могу, но могу сказать, что готовился визит достаточно долго… Но абсолютно известно о том, что он состоится, стало в прошлую пятницу, когда мы разговаривали с Салливаном (Джейком, советником Байдена по вопросам национальной безопасности – ред.). Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, поэтому мало кто о нем знал", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада". В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, украина
В мире, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Украина
23:57 20.02.2023
 
В офисе Зеленского рассказали, когда узнали о визите Байдена

Офис Зеленского сообщил, что о визите Байдена в Киев достоверно стало известно 17 февраля

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину готовился долго, о нем стало достоверно известно в прошлую пятницу, 17 февраля, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским.
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"Всех подробностей рассказать не могу, но могу сказать, что готовился визит достаточно долго… Но абсолютно известно о том, что он состоится, стало в прошлую пятницу, когда мы разговаривали с Салливаном (Джейком, советником Байдена по вопросам национальной безопасности – ред.). Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, поэтому мало кто о нем знал", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада".
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраина
 
 
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