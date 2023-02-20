https://ria.ru/20230220/vizit-1853270748.html
Асад совершил первый визит в Оман
Асад совершил первый визит в Оман - РИА Новости, 20.02.2023
Асад совершил первый визит в Оман
Президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в султанат Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком, сообщила канцелярия Асада. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:47
2023-02-20T19:47
2023-02-20T20:21
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в султанат Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком, сообщила канцелярия Асада."Асад совершил рабочую поездку в султанат Оман и встретился с султаном", - отметила канцелярия.Позднее канцелярия сирийского президента сообщила, что в ходе встречи Асад поблагодарил султана Омана за солидарность и отправку гуманитарной помощи в Сирию после землетрясения. Кроме того, стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и последние события в мире и регионе.Глава МИД Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди несколько раз посещал Дамаск с официальным визитом. Глава МИД Омана тогда заявлял, что султанат рассчитывает на восстановление отношений Сирии с арабским миром с учетом прошлых ошибок.В 2020 году в Дамаске возобновило работу посольство Омана.Оман стал четвертой страной, которую Асад посетил с начала конфликта в Сирии в 2011 году. Ранее сирийский президент ездил в Россию, Иран и ОАЭ.
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в мире, сирия, оман, цены на нефть, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Оман, Цены на нефть, Дамаск (город), Башар Асад
19:47 20.02.2023 (обновлено: 20:21 20.02.2023)
Асад совершил первый визит в Оман
Президент Сирии Асад впервые посетил Оман, где встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком
КАИР, 20 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в султанат Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком, сообщила канцелярия Асада.
"Асад совершил рабочую поездку в султанат Оман и встретился с султаном", - отметила канцелярия.
Позднее канцелярия сирийского президента сообщила, что в ходе встречи Асад поблагодарил султана Омана за солидарность и отправку гуманитарной помощи в Сирию после землетрясения. Кроме того, стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и последние события в мире и регионе.
Глава МИД Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди несколько раз посещал Дамаск
с официальным визитом. Глава МИД Омана тогда заявлял, что султанат рассчитывает на восстановление отношений Сирии с арабским миром с учетом прошлых ошибок.
В 2020 году в Дамаске возобновило работу посольство Омана.
Оман стал четвертой страной, которую Асад посетил с начала конфликта в Сирии в 2011 году. Ранее сирийский президент ездил в Россию
, Иран
и ОАЭ
.