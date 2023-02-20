https://ria.ru/20230220/vizit-1853270748.html

Асад совершил первый визит в Оман

Асад совершил первый визит в Оман - РИА Новости, 20.02.2023

Асад совершил первый визит в Оман

Президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в султанат Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком, сообщила канцелярия Асада. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:47

2023-02-20T19:47

2023-02-20T20:21

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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в султанат Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком, сообщила канцелярия Асада."Асад совершил рабочую поездку в султанат Оман и встретился с султаном", - отметила канцелярия.Позднее канцелярия сирийского президента сообщила, что в ходе встречи Асад поблагодарил султана Омана за солидарность и отправку гуманитарной помощи в Сирию после землетрясения. Кроме того, стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и последние события в мире и регионе.Глава МИД Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди несколько раз посещал Дамаск с официальным визитом. Глава МИД Омана тогда заявлял, что султанат рассчитывает на восстановление отношений Сирии с арабским миром с учетом прошлых ошибок.В 2020 году в Дамаске возобновило работу посольство Омана.Оман стал четвертой страной, которую Асад посетил с начала конфликта в Сирии в 2011 году. Ранее сирийский президент ездил в Россию, Иран и ОАЭ.

https://ria.ru/20230214/siriya-1851832701.html

сирия

оман

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