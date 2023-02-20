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В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять - РИА Новости, 20.02.2023
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В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять
В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять - РИА Новости, 20.02.2023
В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять
Визит президента США Джо Байдена в Киев никак не повлияет на ситуацию на Украине, американский лидер лишь намерен получить политические очки от ЕС и собственных РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:19
2023-02-20T17:19
в мире
киев
украина
сша
джо байден
адальби шхагошев
владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев никак не повлияет на ситуацию на Украине, американский лидер лишь намерен получить политические очки от ЕС и собственных избирателей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Визит с претензией на геополитический эффект стратегически не может повлиять никак на ситуацию по Украине. Никак", - заявил Шхагошев. При этом политик добавил, что визит Байдена на Украину спровоцировало "давление с трех сторон" - от ЕС, республиканцев, а также от внутренней команды. Так, американский лидер своим визитом в Киев подал "символический сигнал" руководителям европейских стран, которые уже бывали на Украине и ожидали такого шага и от Байдена, добавил Шхагошев. Также депутат отметил, что Байден желает использовать визит для поднятия собственного рейтинга перед президентскими выборами - "и в этом случае на него давит собственная команда". "Также на Байдена давят республиканцы, говоря о том, что очень много бесконтрольно и безотчетно тратится на Киев, и надо из первых рук узнать о надежности этих трат", - добавил парламентарий.
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Кортеж Байдена в центре Киева
Кортеж президента США Джо Байдена проехал по центру Киева.
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в мире, киев, украина, сша, джо байден, адальби шхагошев, владимир зеленский, госдума рф, евросоюз
В мире, Киев, Украина, США, Джо Байден, Адальби Шхагошев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Евросоюз
17:19 20.02.2023
 
В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять

Шхагошев: визит Байдена в Киев нацелен на геополитический эффект, но ни на что не влияет

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев никак не повлияет на ситуацию на Украине, американский лидер лишь намерен получить политические очки от ЕС и собственных избирателей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
"Визит с претензией на геополитический эффект стратегически не может повлиять никак на ситуацию по Украине. Никак", - заявил Шхагошев.
При этом политик добавил, что визит Байдена на Украину спровоцировало "давление с трех сторон" - от ЕС, республиканцев, а также от внутренней команды. Так, американский лидер своим визитом в Киев подал "символический сигнал" руководителям европейских стран, которые уже бывали на Украине и ожидали такого шага и от Байдена, добавил Шхагошев. Также депутат отметил, что Байден желает использовать визит для поднятия собственного рейтинга перед президентскими выборами - "и в этом случае на него давит собственная команда".
"Также на Байдена давят республиканцы, говоря о том, что очень много бесконтрольно и безотчетно тратится на Киев, и надо из первых рук узнать о надежности этих трат", - добавил парламентарий.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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