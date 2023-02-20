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В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять

В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять - РИА Новости, 20.02.2023

В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять

Визит президента США Джо Байдена в Киев никак не повлияет на ситуацию на Украине, американский лидер лишь намерен получить политические очки от ЕС и собственных РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:19

2023-02-20T17:19

2023-02-20T17:19

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владимир зеленский

госдума рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев никак не повлияет на ситуацию на Украине, американский лидер лишь намерен получить политические очки от ЕС и собственных избирателей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Визит с претензией на геополитический эффект стратегически не может повлиять никак на ситуацию по Украине. Никак", - заявил Шхагошев. При этом политик добавил, что визит Байдена на Украину спровоцировало "давление с трех сторон" - от ЕС, республиканцев, а также от внутренней команды. Так, американский лидер своим визитом в Киев подал "символический сигнал" руководителям европейских стран, которые уже бывали на Украине и ожидали такого шага и от Байдена, добавил Шхагошев. Также депутат отметил, что Байден желает использовать визит для поднятия собственного рейтинга перед президентскими выборами - "и в этом случае на него давит собственная команда". "Также на Байдена давят республиканцы, говоря о том, что очень много бесконтрольно и безотчетно тратится на Киев, и надо из первых рук узнать о надежности этих трат", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кортеж Байдена в центре Киева Кортеж президента США Джо Байдена проехал по центру Киева. 2023-02-20T17:19 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сша, джо байден, адальби шхагошев, владимир зеленский, госдума рф, евросоюз