https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов - РИА Новости, 20.02.2023
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что визит президента США Джо Байдена... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:42
2023-02-20T16:42
2023-02-20T16:43
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владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что визит президента США Джо Байдена ничего хорошего Украине не принесет, а для самого Владимира Зеленского "запахло жареным". Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. Также Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Своим визитом в оккупированный Киев Байден хотел показать, что Украина – это "их корова, и они ее доят". Но Зеленскому стоит напрячься. Визит американского президента ничего хорошего обычно его сателлитам не приносит. Достаточно вспомнить встречи с американскими ставленниками в Афганистане, Ираке, Вьетнаме. Это все ничем хорошим для представителей тех режимов не закончилось, поэтому для Зеленского запахло жареным", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, встреча Байдена с Зеленским выглядела ничтожно. "Зеленский выглядел рядом с Байденом как прислуга", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html
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Кортеж Байдена в центре Киева
Кортеж президента США Джо Байдена проехал по центру Киева.
2023-02-20T16:42
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская область
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская область
16:42 20.02.2023 (обновлено: 16:43 20.02.2023)
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов
Рогов: визит Байдена в Киев хорошего не принесет, а для Зеленского "запахло жареным"