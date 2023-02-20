https://ria.ru/20230220/vizit-1853195782.html

США планировали визит Байдена в Киев месяцами

США планировали визит Байдена в Киев месяцами - РИА Новости, 20.02.2023

США планировали визит Байдена в Киев месяцами

Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:24

2023-02-20T16:24

2023-02-20T16:24

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. "Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, совета по национальной безопасности,… а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", - заявил он на брифинге. Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853193759.html

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киев

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Влада Копылова

в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша