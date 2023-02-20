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США планировали визит Байдена в Киев месяцами - РИА Новости, 20.02.2023
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США планировали визит Байдена в Киев месяцами
США планировали визит Байдена в Киев месяцами - РИА Новости, 20.02.2023
США планировали визит Байдена в Киев месяцами
Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:24
2023-02-20T16:24
в мире
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украина
киев
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. "Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, совета по национальной безопасности,… а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", - заявил он на брифинге. Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
16:24 20.02.2023
 
США планировали визит Байдена в Киев месяцами

Белый дом, Пентагон и Секретная служба планировали визит Байдена в Киев месяцами

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве
Джо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.
"Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, совета по национальной безопасности,… а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", - заявил он на брифинге.
Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:13
Эксперт назвал цель визита Байдена в Киев
 
В миреСШАУкраинаКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
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