https://ria.ru/20230220/vizit-1853195782.html
США планировали визит Байдена в Киев месяцами
США планировали визит Байдена в Киев месяцами - РИА Новости, 20.02.2023
США планировали визит Байдена в Киев месяцами
Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:24
2023-02-20T16:24
2023-02-20T16:24
в мире
сша
украина
киев
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853149122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5078d34d0ee6bd2ef9c07c49cccc5e1e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. "Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, совета по национальной безопасности,… а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", - заявил он на брифинге. Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853193759.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853149122_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_67e97354c0fe8684e71c9cc15443ca74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
США планировали визит Байдена в Киев месяцами
Белый дом, Пентагон и Секретная служба планировали визит Байдена в Киев месяцами
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Белого дома, Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.
"Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, совета по национальной безопасности,… а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", - заявил он на брифинге.
Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским
. Президент США заявил, что Украина
получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.