https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html

Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину

Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину - РИА Новости, 20.02.2023

Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину

Директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден своим краткосрочным визитом в Киев показал, что Вашингтон РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:24

2023-02-20T16:24

2023-02-20T16:24

в мире

украина

россия

сша

джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853165213_323:0:2572:1265_1920x0_80_0_0_6afd3287140d04f2fd4cf00aa0a4f5f3.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден своим краткосрочным визитом в Киев показал, что Вашингтон намерен оказывать поддержку Киеву "столько, сколько потребуется". Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кортеж Байдена в центре Киева Кортеж президента США Джо Байдена проехал по центру Киева. 2023-02-20T16:24 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато, видео