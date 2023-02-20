Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину
Белый дом: Байден визитом на Украину показал, что США поддержат ее столько, сколько нужно
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден своим краткосрочным визитом в Киев показал, что Вашингтон намерен оказывать поддержку Киеву "столько, сколько потребуется".
"Это был смелый и рискованный шаг, и ни у кого не должно быть сомнений по поводу его смысла. Джо Байден – лидер, который серьезно относится к своим обещаниям, и США нацелены поддерживать Украину столько, столько потребуется", - сказала Бедингфилд в ходе спецбрифинга для журналистов по итогам поездки американского президента.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.