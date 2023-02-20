Рейтинг@Mail.ru
Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/vizit-1853185973.html
Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ
Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ
Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени, около недели, сообщает издание Politico. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:42
2023-02-20T15:42
в мире
киев
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853148568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02f4c015caaaf28c77447ff12dfe932.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени, около недели, сообщает издание Politico. Как сообщил Politico украинский чиновник, "украинцы долго запрашивали визит". Он добавил, что визит подготовили за "за очень короткий промежуток времени" - около одной недели, "в строжайшем уровне секретности" по линиям коммуникации главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853148568_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_dbc4efd3b14ac05a6bed93aff9a09488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
15:42 20.02.2023
 
Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ

Politico: визит президента США Байдена в Киев подготовили примерно за неделю

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени, около недели, сообщает издание Politico.
Как сообщил Politico украинский чиновник, "украинцы долго запрашивали визит". Он добавил, что визит подготовили за "за очень короткий промежуток времени" - около одной недели, "в строжайшем уровне секретности" по линиям коммуникации главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:18
США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев
 
В миреКиевСШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала