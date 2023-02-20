https://ria.ru/20230220/vizit-1853185973.html

Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ

Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Визит Байдена в Киев подготовили за короткий промежуток времени, пишут СМИ

Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени, около недели, сообщает издание Politico. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:42

2023-02-20T15:42

2023-02-20T15:42

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени, около недели, сообщает издание Politico. Как сообщил Politico украинский чиновник, "украинцы долго запрашивали визит". Он добавил, что визит подготовили за "за очень короткий промежуток времени" - около одной недели, "в строжайшем уровне секретности" по линиям коммуникации главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html

киев

сша

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Влада Копылова

в мире, киев, сша, украина, джо байден, владимир зеленский