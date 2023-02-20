https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html

Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя

Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя - РИА Новости, 20.02.2023

Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил "Золотую Звезду" Героя России семье старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего в зоне... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:12

2023-02-20T17:12

2023-02-20T17:47

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МУРМАНСК, 20 фев — РИА Новости. Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил "Золотую Звезду" Героя России семье старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего в зоне спецоперации. Получив множественные ранения, Васильченко из последних сил выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, выведя из строя боевую машину, после чего умер. Боец принимал участие в спецоперации с начала марта прошлого года в должности старшины разведывательного подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. В конце апреля, командуя разведгруппой, он вскрыл местонахождение замаскированного взводного опорного пункта ВСУ и лично обезвредил шесть мин на подступах к объекту. В августе, возглавляя подразделение разведки, обнаружил и уничтожил прятавшуюся в лесу диверсионно-разведывательную группу из шести иностранных наемников. В середине октября при обороне рубежа из автоматического гранатомета "Пламя" уничтожил до взвода пехоты противника, а также при помощи ПТУР — танк и два бронеавтомобиля, чем предотвратил прорыв обороны на своем участке. "Жизненная позиция, преданность своей профессии защитника Отечества, воинский долг предопределили все его действия в ходе специальной военной операции, в том числе и в последнем бою, в котором он до последней секунды своей жизни выполнял боевую задачу", — подчеркнул Моисеев, слова которого приводит пресс-служба флота. Адмирал рассказал, что во врем службы погибший всегда выбирал самые ответственные должности: службу в спецназе внутренних войск, в пехоте и даже на подводных лодках Северного флота. С 2014 года он связал свою жизнь с родным соединением — арктической мотострелковой бригадой, в которой он также избрал самую рискованную профессию — военный разведчик. От имени руководства Минобороны он выразил соболезнования родным погибшего и передал вдове офицера — Ирине Юрьевне — "Золотую Звезду" Героя России.

https://ria.ru/20230202/kovtun-1849150416.html

https://ria.ru/20230217/zvanie-1852589417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мурманская область, ситуация в днр и лнр, северный флот вмф россии