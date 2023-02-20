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Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя - РИА Новости, 20.02.2023
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Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя
Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя - РИА Новости, 20.02.2023
Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил "Золотую Звезду" Героя России семье старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего в зоне... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:12
2023-02-20T17:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мурманская область
ситуация в днр и лнр
северный флот вмф россии
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МУРМАНСК, 20 фев — РИА Новости. Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил "Золотую Звезду" Героя России семье старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего в зоне спецоперации. Получив множественные ранения, Васильченко из последних сил выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, выведя из строя боевую машину, после чего умер. Боец принимал участие в спецоперации с начала марта прошлого года в должности старшины разведывательного подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. В конце апреля, командуя разведгруппой, он вскрыл местонахождение замаскированного взводного опорного пункта ВСУ и лично обезвредил шесть мин на подступах к объекту. В августе, возглавляя подразделение разведки, обнаружил и уничтожил прятавшуюся в лесу диверсионно-разведывательную группу из шести иностранных наемников. В середине октября при обороне рубежа из автоматического гранатомета "Пламя" уничтожил до взвода пехоты противника, а также при помощи ПТУР — танк и два бронеавтомобиля, чем предотвратил прорыв обороны на своем участке. "Жизненная позиция, преданность своей профессии защитника Отечества, воинский долг предопределили все его действия в ходе специальной военной операции, в том числе и в последнем бою, в котором он до последней секунды своей жизни выполнял боевую задачу", — подчеркнул Моисеев, слова которого приводит пресс-служба флота. Адмирал рассказал, что во врем службы погибший всегда выбирал самые ответственные должности: службу в спецназе внутренних войск, в пехоте и даже на подводных лодках Северного флота. С 2014 года он связал свою жизнь с родным соединением — арктической мотострелковой бригадой, в которой он также избрал самую рискованную профессию — военный разведчик. От имени руководства Минобороны он выразил соболезнования родным погибшего и передал вдове офицера — Ирине Юрьевне — "Золотую Звезду" Героя России.
https://ria.ru/20230202/kovtun-1849150416.html
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безопасность, россия, мурманская область, ситуация в днр и лнр, северный флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мурманская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Северный флот ВМФ России
17:12 20.02.2023 (обновлено: 17:47 20.02.2023)
 
Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя

Семье старшего прапорщика Васильченко, погибшего на спецоперации, передали "Звезду" Героя

© Фото : сайт Правительства Мурманской областиЦеремония передачи "Золотой Звезды" Героя Российской Федерации родным Дениса Васильченко
Церемония передачи Золотой Звезды Героя Российской Федерации родным Дениса Васильченко - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : сайт Правительства Мурманской области
Церемония передачи "Золотой Звезды" Героя Российской Федерации родным Дениса Васильченко
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МУРМАНСК, 20 фев — РИА Новости. Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил "Золотую Звезду" Героя России семье старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего в зоне спецоперации.
"Девятнадцатого октября старший прапорщик Денис Васильченко, отражая контрнаступление националистов, героически вступил в бой с превосходящими силами противника. В бою уничтожил два танка и 18 боевиков. В ходе боя позицию, которую занимал военнослужащий, практически в упор расстрелял вражеский танк", — пояснили на флоте.
Получив множественные ранения, Васильченко из последних сил выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, выведя из строя боевую машину, после чего умер.
Боец принимал участие в спецоперации с начала марта прошлого года в должности старшины разведывательного подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.
В конце апреля, командуя разведгруппой, он вскрыл местонахождение замаскированного взводного опорного пункта ВСУ и лично обезвредил шесть мин на подступах к объекту. В августе, возглавляя подразделение разведки, обнаружил и уничтожил прятавшуюся в лесу диверсионно-разведывательную группу из шести иностранных наемников. В середине октября при обороне рубежа из автоматического гранатомета "Пламя" уничтожил до взвода пехоты противника, а также при помощи ПТУР — танк и два бронеавтомобиля, чем предотвратил прорыв обороны на своем участке.
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"Жизненная позиция, преданность своей профессии защитника Отечества, воинский долг предопределили все его действия в ходе специальной военной операции, в том числе и в последнем бою, в котором он до последней секунды своей жизни выполнял боевую задачу", — подчеркнул Моисеев, слова которого приводит пресс-служба флота.
Адмирал рассказал, что во врем службы погибший всегда выбирал самые ответственные должности: службу в спецназе внутренних войск, в пехоте и даже на подводных лодках Северного флота. С 2014 года он связал свою жизнь с родным соединением — арктической мотострелковой бригадой, в которой он также избрал самую рискованную профессию — военный разведчик.
"Подвиг Дениса Сергеевича Васильченко, несомненно, является примером для всех нас, и особенно для молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией", — подчеркнул командующий Северным флотом.
От имени руководства Минобороны он выразил соболезнования родным погибшего и передал вдове офицера — Ирине Юрьевне — "Золотую Звезду" Героя России.
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