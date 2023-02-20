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Лидер протеста в Вашингтоне заявил, что не надо мериться силами с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
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Лидер протеста в Вашингтоне заявил, что не надо мериться силами с Россией
Лидер протеста в Вашингтоне заявил, что не надо мериться силами с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
Лидер протеста в Вашингтоне заявил, что не надо мериться силами с Россией
Собравшиеся в Вашингтоне на акцию против продолжения поддержки Украины понимают, что не нужно мериться силами с Россией, подвел итог мероприятию один из... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T01:42
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Собравшиеся в Вашингтоне на акцию против продолжения поддержки Украины понимают, что не нужно мериться силами с Россией, подвел итог мероприятию один из организаторов бывший конгрессмен Рон Пол. "Вы слышали много речей и мнений, к которым присоединились. Никто не сказал, что нужна война. "Дела у нас на Украине не идут хорошо, но хотя бы c Россией силами меряемся, так что ситуация улучшится. Потом надо обратиться в сторону Китая. А еще мы до сих пор страдаем в Сирии". - Нет, никто не говорил такого, по крайней мере я такого не слышал в рамках нашей платформы", - сказал Пол на митинге. Как передает корреспондент РИА Новости, по завершении мероприятия у мемориала Линкольна манифестанты направились маршем в сторону Белого дома.
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рон пол, вашингтон (штат), россия, в мире
Рон Пол, Вашингтон (штат), Россия, В мире
01:42 20.02.2023 (обновлено: 04:18 20.02.2023)
 
Лидер протеста в Вашингтоне заявил, что не надо мериться силами с Россией

Лидер протеста против поддержки Киева Пол заявил, что не надо мериться силами с Россией

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiАмериканский политик Рон Пол
Американский политик Рон Пол - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Собравшиеся в Вашингтоне на акцию против продолжения поддержки Украины понимают, что не нужно мериться силами с Россией, подвел итог мероприятию один из организаторов бывший конгрессмен Рон Пол.
"Вы слышали много речей и мнений, к которым присоединились. Никто не сказал, что нужна война. "Дела у нас на Украине не идут хорошо, но хотя бы c Россией силами меряемся, так что ситуация улучшится. Потом надо обратиться в сторону Китая. А еще мы до сих пор страдаем в Сирии". - Нет, никто не говорил такого, по крайней мере я такого не слышал в рамках нашей платформы", - сказал Пол на митинге.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 02:55
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Как передает корреспондент РИА Новости, по завершении мероприятия у мемориала Линкольна манифестанты направились маршем в сторону Белого дома.
 
Рон ПолВашингтон (штат)РоссияВ мире
 
 
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