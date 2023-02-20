https://ria.ru/20230220/varshava-1853174260.html

В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие

В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие - РИА Новости, 20.02.2023

В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие

Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:57

2023-02-20T14:57

2023-02-20T14:57

в мире

варшава

сша

джо байден

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg

ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак. Байден планирует посетить Варшаву 21-22 февраля. "Решением министра внутренних дел и администрации запрещается ношение оружия, в том числе лицам, владеющим оружием легально, с 20 до 22 февраля", - сказал Марчак. По его словам, такое решение "связано с обеспечением безопасности". Также пресс-секретарь сообщил, что главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву на период визита Байдена дополнительные полицейские силы из других регионов страны.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853089519.html

варшава

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, варшава, сша, джо байден, польша