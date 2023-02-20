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В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие - РИА Новости, 20.02.2023
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В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие - РИА Новости, 20.02.2023
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие
Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:57
2023-02-20T14:57
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак. Байден планирует посетить Варшаву 21-22 февраля. "Решением министра внутренних дел и администрации запрещается ношение оружия, в том числе лицам, владеющим оружием легально, с 20 до 22 февраля", - сказал Марчак. По его словам, такое решение "связано с обеспечением безопасности". Также пресс-секретарь сообщил, что главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву на период визита Байдена дополнительные полицейские силы из других регионов страны.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853089519.html
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в мире, варшава, сша, джо байден, польша
В мире, Варшава, США, Джо Байден, Польша
14:57 20.02.2023
 
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие

МВД Польши запретило носить оружие в Варшаве на все время визита президента США Байдена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак.
Байден планирует посетить Варшаву 21-22 февраля.
"Решением министра внутренних дел и администрации запрещается ношение оружия, в том числе лицам, владеющим оружием легально, с 20 до 22 февраля", - сказал Марчак. По его словам, такое решение "связано с обеспечением безопасности".
Также пресс-секретарь сообщил, что главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву на период визита Байдена дополнительные полицейские силы из других регионов страны.
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