https://ria.ru/20230220/varshava-1853174260.html
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие - РИА Новости, 20.02.2023
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие
Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:57
2023-02-20T14:57
2023-02-20T14:57
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак. Байден планирует посетить Варшаву 21-22 февраля. "Решением министра внутренних дел и администрации запрещается ношение оружия, в том числе лицам, владеющим оружием легально, с 20 до 22 февраля", - сказал Марчак. По его словам, такое решение "связано с обеспечением безопасности". Также пресс-секретарь сообщил, что главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву на период визита Байдена дополнительные полицейские силы из других регионов страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, сша, джо байден, польша
В мире, Варшава, США, Джо Байден, Польша
В Варшаве на время визита Байдена запретили носить оружие
МВД Польши запретило носить оружие в Варшаве на все время визита президента США Байдена
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Запрет ношения оружия вводится в Варшаве на период пребывания президента США Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак.
Байден планирует посетить Варшаву 21-22 февраля.
"Решением министра внутренних дел и администрации запрещается ношение оружия, в том числе лицам, владеющим оружием легально, с 20 до 22 февраля", - сказал Марчак. По его словам, такое решение "связано с обеспечением безопасности".
Также пресс-секретарь сообщил, что главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву на период визита Байдена дополнительные полицейские силы из других регионов страны.