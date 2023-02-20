16:08 20.02.2023 (обновлено: 18:34 20.02.2023)
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает
Известный своей русофобией экс-президент Польши Валенса пожаловался на быстрое обнищание
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса, известный многочисленными антироссийскими высказываниями, заявил о стремительном обнищании из-за высокой инфляции в стране, его цитирует Super Express.
"Уже много лет пенсия у меня не растет, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен", — рассказал политик.
Валенса признал, что получает более 11-13 тысяч злотых чистыми (от 182 до 216 тысяч рублей), что для среднего пенсионера может считаться астрономической суммой. Но бывшему президенту этого мало, поскольку инфляция в Польше бьет рекорды и съедает все деньги, говорится в статье.
"Какая власть, такая и ситуация в стране. <…> К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов", — поделился он.
Польша, наряду с остальными западными государствами, столкнулась со всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность и сельское хозяйство в республике лишились конкурентных преимуществ, что привело к резкому росту цен на продукты питания и другие товары.
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