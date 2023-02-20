Рейтинг@Mail.ru
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/valensa-1853192175.html
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает - РИА Новости, 20.02.2023
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает
Бывший президент Польши Лех Валенса, известный многочисленными антироссийскими высказываниями, заявил о стремительном обнищании из-за высокой инфляции в стране, РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:08
2023-02-20T18:34
в мире
польша
лех валенса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568711442_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5bb9a5f04c899f9f8c27417dead7b2f8.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса, известный многочисленными антироссийскими высказываниями, заявил о стремительном обнищании из-за высокой инфляции в стране, его цитирует Super Express.Валенса признал, что получает более 11-13 тысяч злотых чистыми (от 182 до 216 тысяч рублей), что для среднего пенсионера может считаться астрономической суммой. Но бывшему президенту этого мало, поскольку инфляция в Польше бьет рекорды и съедает все деньги, говорится в статье."Какая власть, такая и ситуация в стране. &lt;…&gt; К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов", — поделился он.Польша, наряду с остальными западными государствами, столкнулась со всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность и сельское хозяйство в республике лишились конкурентных преимуществ, что привело к резкому росту цен на продукты питания и другие товары.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220725/valensa-1804832666.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568711442_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_dbf11d01a84c19360a002473ffe8f5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, лех валенса
В мире, Польша, Лех Валенса
16:08 20.02.2023 (обновлено: 18:34 20.02.2023)
 
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает

Известный своей русофобией экс-президент Польши Валенса пожаловался на быстрое обнищание

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса, известный многочисленными антироссийскими высказываниями, заявил о стремительном обнищании из-за высокой инфляции в стране, его цитирует Super Express.

"Уже много лет пенсия у меня не растет, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен", — рассказал политик.

Валенса признал, что получает более 11-13 тысяч злотых чистыми (от 182 до 216 тысяч рублей), что для среднего пенсионера может считаться астрономической суммой. Но бывшему президенту этого мало, поскольку инфляция в Польше бьет рекорды и съедает все деньги, говорится в статье.
"Какая власть, такая и ситуация в стране. <…> К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов", — поделился он.
Польша, наряду с остальными западными государствами, столкнулась со всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность и сельское хозяйство в республике лишились конкурентных преимуществ, что привело к резкому росту цен на продукты питания и другие товары.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля 2022, 16:54
Охрану Валенсы после его высказываний о России усилили, сообщили СМИ
 
В миреПольшаЛех Валенса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала