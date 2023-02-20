https://ria.ru/20230220/uscherb-1853162125.html

Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках"

Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023

Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках"

Комитет Госдумы по энергетике ожидает от "Газпрома" сведения по экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках", соответствующее письмо... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:24

2023-02-20T14:24

2023-02-20T14:24

экономика

россия

европа

павел завальный

алексей миллер

газпром

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике ожидает от "Газпрома" сведения по экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках", соответствующее письмо в компанию направил председатель комитета Павел Завальный, о чем он сообщил на заседании экспертного совета думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. "Мною в четверг направлено письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу", - сказал Завальный, отметив, в частности, что, несмотря на страхование магистральной сети, не до конца понятно, "в какой степени сработает страховой случай". Экологический же ущерб, как он уточнил, связан с тем, что после аварии было потеряно более 1 миллиарда кубометров газа, а попавший в атмосферу метан разрушает озоновый слой. Завальный также подчеркнул, что со временем становится меньше возможностей восстановить магистральную сеть. Газопроводы, по его словам, хоть и имеют внутреннее покрытие, но "оно больше… лакмусовое покрытие, которое… не заменяет антикоррозионного покрытия, а морская вода агрессивная". Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.

https://ria.ru/20230220/vzryvy-1853087956.html

https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html

https://ria.ru/20230217/potoki-1852689171.html

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экономика, россия, европа, павел завальный, алексей миллер, газпром, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, авария на "северных потоках"