https://ria.ru/20230220/uscherb-1853162125.html
Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках"
Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках"
Комитет Госдумы по энергетике ожидает от "Газпрома" сведения по экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках", соответствующее письмо... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:24
2023-02-20T14:24
2023-02-20T14:24
экономика
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европа
павел завальный
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газпром
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике ожидает от "Газпрома" сведения по экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках", соответствующее письмо в компанию направил председатель комитета Павел Завальный, о чем он сообщил на заседании экспертного совета думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. "Мною в четверг направлено письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу", - сказал Завальный, отметив, в частности, что, несмотря на страхование магистральной сети, не до конца понятно, "в какой степени сработает страховой случай". Экологический же ущерб, как он уточнил, связан с тем, что после аварии было потеряно более 1 миллиарда кубометров газа, а попавший в атмосферу метан разрушает озоновый слой. Завальный также подчеркнул, что со временем становится меньше возможностей восстановить магистральную сеть. Газопроводы, по его словам, хоть и имеют внутреннее покрытие, но "оно больше… лакмусовое покрытие, которое… не заменяет антикоррозионного покрытия, а морская вода агрессивная". Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
https://ria.ru/20230220/vzryvy-1853087956.html
https://ria.ru/20230218/ataka-1852808909.html
https://ria.ru/20230217/potoki-1852689171.html
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экономика, россия, европа, павел завальный, алексей миллер, газпром, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, авария на "северных потоках"
Экономика, Россия, Европа, Павел Завальный, Алексей Миллер, Газпром, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Госдума ждет от "Газпрома" анализ ущерба от взрывов на "Северных потоках"
Завальный: Госдума ждет от "Газпрома" сведения по ущербу от взрывов на "Северных потоках"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике ожидает от "Газпрома" сведения по экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках", соответствующее письмо в компанию направил председатель комитета Павел Завальный, о чем он сообщил на заседании экспертного совета думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
"Мною в четверг направлено письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу", - сказал Завальный, отметив, в частности, что, несмотря на страхование магистральной сети, не до конца понятно, "в какой степени сработает страховой случай".
Экологический же ущерб, как он уточнил, связан с тем, что после аварии было потеряно более 1 миллиарда кубометров газа, а попавший в атмосферу метан разрушает озоновый слой.
Завальный также подчеркнул, что со временем становится меньше возможностей восстановить магистральную сеть. Газопроводы, по его словам, хоть и имеют внутреннее покрытие, но "оно больше… лакмусовое покрытие, которое… не заменяет антикоррозионного покрытия, а морская вода агрессивная".
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России
в Европу
, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины
, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин
в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании.