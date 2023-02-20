https://ria.ru/20230220/ukraina-1853271525.html

СМИ раскрыли детали китайского плана по урегулированию на Украине

СМИ раскрыли детали китайского плана по урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ раскрыли детали китайского плана по урегулированию на Украине

Китайский план по мирному урегулированию на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:50

2023-02-20T19:50

2023-02-20T21:26

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

ван и (политик)

киев

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Китайский план по мирному урегулированию на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект документа, с которым ознакомились европейские источники агентства.США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН, говорится в публикации.По мнению агентства, в целом у плана Китая мало шансов на успех.Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, анонсировал документ с изложением позиции Пекина по политическому урегулированию конфликта на Украине к концу февраля.В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.В свою очередь, Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к диалогу, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, украинское руководство знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", но власти соседней страны в этом не заинтересованы.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853110488.html

https://ria.ru/20230220/potok-1853234574.html

https://ria.ru/20230220/ssha-1853072909.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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