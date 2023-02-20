https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html
Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи - РИА Новости, 20.02.2023
Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:34
2023-02-20T18:34
2023-02-20T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона."Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", - говорится в заявлении."Администрация (президента США Джо) Байдена объявляет дополнительную военную помощь Украине: дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, дополнительные системы Javelin, около 2 тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradley", - сообщает Пентагон. Также в новый пакет войдут два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и другое оборудование.Новая военная помощь оценивается в сумму 460 миллионов долларов. Объявление о ее выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, пентагон, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пентагон, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 20.02.2023 (обновлено: 18:53 20.02.2023)
Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 460 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона.
"Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", - говорится в заявлении.
"Администрация (президента США Джо) Байдена объявляет дополнительную военную помощь Украине: дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, дополнительные системы Javelin, около 2 тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradley", - сообщает Пентагон. Также в новый пакет войдут два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и другое оборудование.
Новая военная помощь оценивается в сумму 460 миллионов долларов. Объявление о ее выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена
в Киев, который состоялся ранее в понедельник.