https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html

Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи - РИА Новости, 20.02.2023

Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:34

2023-02-20T18:34

2023-02-20T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

пентагон

джо байден

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона."Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", - говорится в заявлении."Администрация (президента США Джо) Байдена объявляет дополнительную военную помощь Украине: дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, дополнительные системы Javelin, около 2 тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradley", - сообщает Пентагон. Также в новый пакет войдут два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и другое оборудование.Новая военная помощь оценивается в сумму 460 миллионов долларов. Объявление о ее выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, пентагон, джо байден, ситуация в днр и лнр