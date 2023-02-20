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Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев
Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев
Впервые за 15 лет американский президент побывал на Украине. И хотя в Киеве визит Байдена представили как "секретный" и "внезапный", в Белом доме признались:... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:55
2023-02-20T18:30
киев
украина
москва
владимир жарихин
джо байден
министерство обороны сша
институт стран снг
политика
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Впервые за 15 лет американский президент побывал на Украине. И хотя в Киеве визит Байдена представили как "секретный" и "внезапный", в Белом доме признались: предварительно связывались с Москвой "в целях исключения конфликтной ситуации". О том, как все было, — в материале РИА Новости.Секретная поездкаПо словам Байдена, он специально приехал накануне годовщины российской спецоперации, чтобы продемонстрировать украинцам "непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности".Первым делом высокий гость пообещал очередной пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором официально объявят 21 февраля. Конечно, будут новые санкции "против элит и компаний, которые пытаются восполнить российскую военную машину". Кроме того, около 700 танков, тысячи бронемашин и артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, свыше 50 передовых РСЗО.Вообще-то, Байден направлялся в Польшу. Вот решил заглянуть по дороге к другу Зеленскому. Но за пару часов Москву об этом предупредили для "исключения конфликтных ситуаций".По такому случаю оцепили половину Киева. А когда Байден поминал погибших украинских военных возле Михайловского собора, над городом зазвучала воздушная тревога. Якобы Россия подняла в воздух МиГ-31К с аэродрома в Белоруссии, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".Власти Украины горячо поблагодарили американского лидера и конгресс, которые их "единодушно поддерживают". А на Аллее смелости установили памятную табличку, посвященную звонку Байдена Зеленскому ночью 24 февраля 2022-го.Подводные камниПосле публичной части президенты Украины и США уединились, чтобы обсудить ситуацию на фронте и проблемы населения. Зеленский заявил, что общение было продуктивным. "Мы надеемся, что 2023-й станет годом победы", — сказал он.По данным издания Politico, администрация Байдена требует от Зеленского перейти в контрнаступление. В Вашингтоне считают, что поставки вооружений могут вот-вот ограничить, поэтому действовать нужно сейчас. В частности, республиканцы, которые преобладают в нижней палате, все больше сомневаются в необходимости безудержного финансирования Киева.С января Украину накрыло несколько антикоррупционных волн, в результате которых, например, сменилась значительная часть верхушки Минобороны. Пентагон направит в Киев около 200 аудиторов и следователей, чтобы проверить, как там распоряжаются американской помощью. Республиканцы прямо обвиняли украинские власти в воровстве.Надежды нетСпециалисты расценивают поездку Байдена как вызов России. Так, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин видит в этом сигнал: никаких мирных переговоров. "Причем американцы предварительно убедились в том, что Москва воздержится от ударов по Киеву. Иначе Байден бы не приехал", — подчеркнул он.Есть и внутриполитический аспект. В частности, так Байден демонстрирует смелость и решительность в преддверии президентских выборов.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил: Байден не сказал ничего нового. "Он опять подчеркнул, что военная поддержка Украины носит стратегический характер. Если бы в Вашингтоне думали о мире, американцы бы не деньги давали, а оказывали давление на Зеленского", — пояснил политолог.Хотя в Киеве от символичного визита ждали большего, чем дежурных фраз и ставшего уже заурядным пакета военной помощи. "К примеру, СМИ активно обсуждали поставку самолетов, но об этом Байден не вспомнил. Это объясняется тем, что Вашингтон интересует не Украина, а сдерживание России", — подчеркнул эксперт.Что касается американских проверок, то тут ничего не изменилось. Наоборот, Байдену выгодно держать украинских союзников в тонусе и периодически избавляться от тех, кто слишком своевольничает.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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киев, украина, москва, владимир жарихин, джо байден, министерство обороны сша, институт стран снг, политика
Киев, Украина, Москва, Владимир Жарихин, Джо Байден, Министерство обороны США, Институт стран СНГ, Политика
17:55 20.02.2023 (обновлено: 18:30 20.02.2023)
 

Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Впервые за 15 лет американский президент побывал на Украине. И хотя в Киеве визит Байдена представили как "секретный" и "внезапный", в Белом доме признались: предварительно связывались с Москвой "в целях исключения конфликтной ситуации". О том, как все было, — в материале РИА Новости.

Секретная поездка

По словам Байдена, он специально приехал накануне годовщины российской спецоперации, чтобы продемонстрировать украинцам "непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности".
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Первым делом высокий гость пообещал очередной пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором официально объявят 21 февраля. Конечно, будут новые санкции "против элит и компаний, которые пытаются восполнить российскую военную машину". Кроме того, около 700 танков, тысячи бронемашин и артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, свыше 50 передовых РСЗО.
Вообще-то, Байден направлялся в Польшу. Вот решил заглянуть по дороге к другу Зеленскому. Но за пару часов Москву об этом предупредили для "исключения конфликтных ситуаций".
По такому случаю оцепили половину Киева. А когда Байден поминал погибших украинских военных возле Михайловского собора, над городом зазвучала воздушная тревога. Якобы Россия подняла в воздух МиГ-31К с аэродрома в Белоруссии, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".
Власти Украины горячо поблагодарили американского лидера и конгресс, которые их "единодушно поддерживают". А на Аллее смелости установили памятную табличку, посвященную звонку Байдена Зеленскому ночью 24 февраля 2022-го.
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Подводные камни

После публичной части президенты Украины и США уединились, чтобы обсудить ситуацию на фронте и проблемы населения. Зеленский заявил, что общение было продуктивным. "Мы надеемся, что 2023-й станет годом победы", — сказал он.
По данным издания Politico, администрация Байдена требует от Зеленского перейти в контрнаступление. В Вашингтоне считают, что поставки вооружений могут вот-вот ограничить, поэтому действовать нужно сейчас. В частности, республиканцы, которые преобладают в нижней палате, все больше сомневаются в необходимости безудержного финансирования Киева.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
С января Украину накрыло несколько антикоррупционных волн, в результате которых, например, сменилась значительная часть верхушки Минобороны. Пентагон направит в Киев около 200 аудиторов и следователей, чтобы проверить, как там распоряжаются американской помощью. Республиканцы прямо обвиняли украинские власти в воровстве.

Надежды нет

Специалисты расценивают поездку Байдена как вызов России. Так, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин видит в этом сигнал: никаких мирных переговоров. "Причем американцы предварительно убедились в том, что Москва воздержится от ударов по Киеву. Иначе Байден бы не приехал", — подчеркнул он.
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Есть и внутриполитический аспект. В частности, так Байден демонстрирует смелость и решительность в преддверии президентских выборов.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил: Байден не сказал ничего нового. "Он опять подчеркнул, что военная поддержка Украины носит стратегический характер. Если бы в Вашингтоне думали о мире, американцы бы не деньги давали, а оказывали давление на Зеленского", — пояснил политолог.
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве
Хотя в Киеве от символичного визита ждали большего, чем дежурных фраз и ставшего уже заурядным пакета военной помощи. "К примеру, СМИ активно обсуждали поставку самолетов, но об этом Байден не вспомнил. Это объясняется тем, что Вашингтон интересует не Украина, а сдерживание России", — подчеркнул эксперт.
Что касается американских проверок, то тут ничего не изменилось. Наоборот, Байдену выгодно держать украинских союзников в тонусе и периодически избавляться от тех, кто слишком своевольничает.
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