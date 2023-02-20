https://ria.ru/20230220/ukraina-1853195683.html

Медведев напомнил о массовом отъезде жителей Украины за рубеж

Медведев напомнил о массовом отъезде жителей Украины за рубеж - РИА Новости, 20.02.2023

Медведев напомнил о массовом отъезде жителей Украины за рубеж

Массовый отъезд населения с Украины с 2014 года, в том числе в Россию, и есть ответ на вопрос, за кем будущее, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:24

2023-02-20T16:24

2023-02-20T23:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий медведев

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Массовый отъезд населения с Украины с 2014 года, в том числе в Россию, и есть ответ на вопрос, за кем будущее, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 миллиона человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 миллионов человек", — написал Медведев в своем Telegram-канале.Он отметил, что население Украины сейчас составляет от 20 до 25 миллионов человек и "имеет тенденцию к сокращению". "Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", — добавил Медведев.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий медведев, в мире, ситуация в днр и лнр