Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы - РИА Новости, 20.02.2023
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы
Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди ждут "тяжелые дни, месяцы и годы". РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:34
2023-02-20T14:38
в мире
украина
киев
джо байден
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853151267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_16668aff9159beba94bb46e740a285cd.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди ждут "тяжелые дни, месяцы и годы".Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев.Он заявил, что новый пакет помощи Вашингтона Киеву будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853155094.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853151267_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_41b2cb4ea3d3290f482ea2eb0db24f23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, джо байден, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Джо Байден, США, Владимир Зеленский
14:34 20.02.2023 (обновлено: 14:38 20.02.2023)
 
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы

Президент США Байден заявил, что Украине предстоят тяжелые дни, недели и годы

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди ждут "тяжелые дни, месяцы и годы".
"Мы знаем, что впереди будут тяжелые дни, недели и годы", - заявил Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Он заявил, что новый пакет помощи Вашингтона Киеву будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:03
В Госдуме визит Байдена в Киев назвали провокацией
 
В миреУкраинаКиевДжо БайденСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала