https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html

Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы

Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы - РИА Новости, 20.02.2023

Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы

Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди ждут "тяжелые дни, месяцы и годы". РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:34

2023-02-20T14:34

2023-02-20T14:38

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киев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди ждут "тяжелые дни, месяцы и годы".Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев.Он заявил, что новый пакет помощи Вашингтона Киеву будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853155094.html

украина

киев

сша

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, киев, джо байден, сша, владимир зеленский