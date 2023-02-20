14:34 20.02.2023 (обновлено: 14:38 20.02.2023)
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы
Президент США Байден заявил, что Украине предстоят тяжелые дни, недели и годы
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев, говоря о ситуации на Украине, заявил, что впереди ждут "тяжелые дни, месяцы и годы".
"Мы знаем, что впереди будут тяжелые дни, недели и годы", - заявил Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Он заявил, что новый пакет помощи Вашингтона Киеву будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.