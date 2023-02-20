https://ria.ru/20230220/ukraina-1853147940.html

Киевские власти запретили некоторым журналистам работать на Украине

Киевские власти запретили некоторым журналистам работать на Украине - РИА Новости, 20.02.2023

Киевские власти запретили некоторым журналистам работать на Украине

Киевские власти запретили нескольким итальянским журналистам выполнять свои профессиональные обязанности на Украине, обвинив их в том, что они работают в пользу РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:39

2023-02-20T13:39

2023-02-20T13:39

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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Киевские власти запретили нескольким итальянским журналистам выполнять свои профессиональные обязанности на Украине, обвинив их в том, что они работают в пользу России, сообщили местные СМИ. Речь идет о репортерах Андреа Шерезини, Альфредо Боско и Сальваторе Гардзилло, которые занимаются освещением украинского кризиса с 2014 года, указала онлайн-газета fanpage.it. По данным издания, Шерезини и Боско было отказано военными властями Украины в продлении аккредитации, а сотруднику fanpage.it Гардзилло 14 февраля запретили въехать на территорию Украины из Польши. "По всей видимости эти трое были внесены украинскими спецслужбами в черный список нежелательных лиц с тяжким обвинением в том, что они являются сторонниками русских, хотя оно так и не было официально предъявлено", - отметила газета. "Итальянские репортеры Андреа Шерезини и Альфредо Боско, заблокированные в Киеве, лишенные аккредитации, необходимой для работы в зоне конфликта, ожидают допроса со стороны украинских спецслужб. Похоже, их обвиняют в сотрудничестве с Москвой. Оба они находятся на Украине с прошлого года для освещения войны. Их задержали на обратном пути из Бахмута (российское название - Артемовск), где они только что сняли репортаж для Rai (гостелевидение Италии – ред.)", - сообщила газета La Stampa, отметив, что эти журналисты давно следят за событиями в Донбассе и пишут для многих итальянских и международных СМИ. "На деле это совершенно необоснованное обвинение означает очень серьезное нарушение права на информацию и представляет собой реальную опасность для безопасности моих клиентов", - заявила адвокат журналистов Алессандра Баллерини. Она подчеркнула, что приостановка аккредитации, выданной в марте 2022 года, лишает репортеров возможности свободно передвигаться по Украине, особенно в районах, находящихся близ зоны боевых действий, где они могут быть арестованы на первом же КПП. "Эта незаконная мера делает невозможным для моих клиентов осуществление их журналистской профессии и представляет серьезный риск для их безопасности", - подчеркнула адвокат. По данным fanpage.it, Шерезини и Боско первоначально находились в Краматорске, где их должны были допросить представители Службы безопасности Украины, однако такой допрос так и не состоялся. Через несколько дей по совету итальянских дипломатов репортеры перебрались в Киев, где до сих пор ожидают встречи с сотрудниками СБУ. По информации газеты Il Fatto Quotidiano, киевские власти приостановили аккредитацию по меньшей мере восьми итальянских журналистов, работающих на Украине, что не позволяет им выполнять свои профессиональные обязанности. Лидер оппозиционной партии "Итальянские левые", депутат Никола Фратоянни объявил, что направит парламентский запрос по данному поводу, "поскольку мы хотим знать от итальянского правительства, что на самом деле произошло и что оно делает для разблокирования ситуации в защиту наших сограждан и в защиту свободы информации". "Учитывая, что мы находимся в преддверии визита премьер-министра Джорджи Мелони в Киев, надеемся, что он предоставит возможность для разблокирования неприемлемой ситуации", - добавил известный политик. "Блокирование со стороны Украины двух журналистов Андреа Шерезини и Альфредо Боско по обвинению в "сотрудничестве с врагом" неприемлемо. Репортеры не участвуют в войнах: они рассказывают о них. Необходимо гарантировать их безопасность и право на выполнение своей работы", - написал в этой связи в Twitter президент Национальной федерации итальянской прессы (Fnsi) Витторио Ди Трапани.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834818834.html

https://ria.ru/20220712/zhurnalist-1802047414.html

https://ria.ru/20220425/mid-1785419681.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, джорджа мелони, служба безопасности украины