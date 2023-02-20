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В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол - РИА Новости, 20.02.2023
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В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол
В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол - РИА Новости, 20.02.2023
В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол
Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев в понедельник, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:04
2023-02-20T12:04
в мире
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киев
украина
юлий эдельштейн
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев в понедельник, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. "Сегодня в Киев прибывает парламентская делегация Израиля во главе с руководителем комитета обороны и международной политики", - сказал Корнийчук в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что в Израиле услышали "своих американских коллег, которые недовольны уровнем сотрудничества с Украиной". Приезд делегации в Киев подтвердил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. "Начался визит депутатов Кнессета Юлия Эдельштейна и Зеэва Элькина в Киев", - написал он в Twitter.
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в мире, израиль, киев, украина, юлий эдельштейн, кнессет израиля
В мире, Израиль, Киев, Украина, Юлий Эдельштейн, Кнессет Израиля
12:04 20.02.2023
 
В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол

Посол Украины в Израиле Корнийчук: в Киев прибыла парламентская делегация Израиля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев в понедельник, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
"Сегодня в Киев прибывает парламентская делегация Израиля во главе с руководителем комитета обороны и международной политики", - сказал Корнийчук в эфире всеукраинского телемарафона.
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Он отметил, что в Израиле услышали "своих американских коллег, которые недовольны уровнем сотрудничества с Украиной".
Приезд делегации в Киев подтвердил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.
"Начался визит депутатов Кнессета Юлия Эдельштейна и Зеэва Элькина в Киев", - написал он в Twitter.
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В миреИзраильКиевУкраинаЮлий ЭдельштейнКнессет Израиля
 
 
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