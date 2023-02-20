https://ria.ru/20230220/ukraina-1853117817.html

В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол

В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол - РИА Новости, 20.02.2023

В Киев прибыла парламентская делегация Израиля, заявил украинский посол

Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев в понедельник, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:04

2023-02-20T12:04

2023-02-20T12:04

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Парламентская делегация Израиля прибыла в Киев в понедельник, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. "Сегодня в Киев прибывает парламентская делегация Израиля во главе с руководителем комитета обороны и международной политики", - сказал Корнийчук в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что в Израиле услышали "своих американских коллег, которые недовольны уровнем сотрудничества с Украиной". Приезд делегации в Киев подтвердил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. "Начался визит депутатов Кнессета Юлия Эдельштейна и Зеэва Элькина в Киев", - написал он в Twitter.

https://ria.ru/20230220/kiev-1853084227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, киев, украина, юлий эдельштейн, кнессет израиля