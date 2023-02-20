https://ria.ru/20230220/ukraina-1853096179.html

TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией

TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией - РИА Новости, 20.02.2023

TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией

Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:16

2023-02-20T11:16

2023-02-20T16:16

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

сша

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative."Сколько еще месяцев "скорой победы" может выдержать Украина?" — задался вопросом автор материала.В течение всего года конфликта западные СМИ навязывали идею о том, что у России вот-вот закончатся оружие, техника или войска, а победа Украины уже не за горами, но, как отметил автор, взгляды на исход конфликта начали меняться.Изначально полагая, что Украина может победить Россию в конфликте, Вашингтон поставил своей целью помочь стране добиться этого любой ценой, но теперь многие в правительстве США и европейских странах понимают, что ситуация на поле боя не является идеальной для Киева и может фактически привести к его поражению.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html

украина

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, вооруженные силы украины, сша, в мире, евросоюз