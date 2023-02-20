https://ria.ru/20230220/ukraina-1853096179.html
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией
Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:16
2023-02-20T11:16
2023-02-20T16:16
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киев
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative."Сколько еще месяцев "скорой победы" может выдержать Украина?" — задался вопросом автор материала.В течение всего года конфликта западные СМИ навязывали идею о том, что у России вот-вот закончатся оружие, техника или войска, а победа Украины уже не за горами, но, как отметил автор, взгляды на исход конфликта начали меняться.Изначально полагая, что Украина может победить Россию в конфликте, Вашингтон поставил своей целью помочь стране добиться этого любой ценой, но теперь многие в правительстве США и европейских странах понимают, что ситуация на поле боя не является идеальной для Киева и может фактически привести к его поражению.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, сша, в мире, евросоюз
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11:16 20.02.2023 (обновлено: 16:16 20.02.2023)
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией
Обозреватель TAC Эпископос: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией