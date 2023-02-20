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TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
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TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией - РИА Новости, 20.02.2023
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией
Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:16
2023-02-20T16:16
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
сша
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative."Сколько еще месяцев "скорой победы" может выдержать Украина?" — задался вопросом автор материала.В течение всего года конфликта западные СМИ навязывали идею о том, что у России вот-вот закончатся оружие, техника или войска, а победа Украины уже не за горами, но, как отметил автор, взгляды на исход конфликта начали меняться.Изначально полагая, что Украина может победить Россию в конфликте, Вашингтон поставил своей целью помочь стране добиться этого любой ценой, но теперь многие в правительстве США и европейских странах понимают, что ситуация на поле боя не является идеальной для Киева и может фактически привести к его поражению.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, сша, в мире, евросоюз
Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Евросоюз
11:16 20.02.2023 (обновлено: 16:16 20.02.2023)
 
TAC: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией

Обозреватель TAC Эпископос: Запад теряет веру в успех Украины в борьбе с Россией

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Западные страны начали терять веру в успех Украины в конфликте с Россией, написал аналитик Марк Эпископос в статье для The American Conservative.
"Сколько еще месяцев "скорой победы" может выдержать Украина?" — задался вопросом автор материала.
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В течение всего года конфликта западные СМИ навязывали идею о том, что у России вот-вот закончатся оружие, техника или войска, а победа Украины уже не за горами, но, как отметил автор, взгляды на исход конфликта начали меняться.

"Трудно не заметить, насколько резко изменился настрой западных СМИ по сравнению с тем, каким он был всего четыре месяца назад. Как мы дошли до этого и к чему это может привести? Как и другие непродуманные внешнеполитические авантюры последних нескольких десятилетий, катастрофа, разворачивающаяся на Украине, была полностью предсказуема", — продолжил обозреватель.

Изначально полагая, что Украина может победить Россию в конфликте, Вашингтон поставил своей целью помочь стране добиться этого любой ценой, но теперь многие в правительстве США и европейских странах понимают, что ситуация на поле боя не является идеальной для Киева и может фактически привести к его поражению.

"Надежды Вашингтона на достижение чего-то, что можно с полным основанием назвать победой или хотя бы какой-то окупаемостью огромных американских вложений в Украину, становятся все меньше с каждым месяцем. Как для наших союзников, так и для противников становится очевидным, что Белый дом, скованный опасно неопределенной идеей полной победы над Россией, загнал себя в угол", — подытожил аналитик.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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