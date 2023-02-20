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МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853078647.html
МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку
МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку - РИА Новости, 20.02.2023
МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку
Специальная военная операция РФ на Украине дала импульс изменению существующего миропорядка в пользу многополярности, говорится в статье директора департамента... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:16
2023-02-20T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине дала импульс изменению существующего миропорядка в пользу многополярности, говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина. "Есть основания полагать, что импульс для качественного преображения ситуации дала специальная военная операция России. Об этом свидетельствует неготовность Мирового большинства присоединяться к антироссийской санкционной и политико-пропагандистской кампании Запада", - говорится в статье, размещённой на сайте "Россия в глобальной политике". По мнению автора статьи, глубинные причины неготовности большинства стать частью антироссийской коалиции не имеют прямого отношения к Украине, жители бывшего "третьего мира" считают правильным и исторически необратимым противодействие бывшим колониальным властителям. "Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его, без его участия", - добавил Дробинин. По его словам, на первый план сейчас выходят такие государства-цивилизации и цивилизационные общности, как Россия, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия (сообщество АСЕАН), арабский мир и мусульманская умма, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, а также западная цивилизация с её англосаксонской и европейско-континентальной составляющими. "Именно эти игроки высшего уровня готовятся принять самое серьёзное участие в определении облика многополярного мира: Мировое большинство – через сопряжение возможностей и созидание, Запад (в его нынешнем состоянии подросткового нигилизма по отношению к объективным историческим процессам) – через противопоставление себя остальному миру", - пояснил автор статьи. Он подчеркнул, что западный мир утрачивает пятисотлетнее доминирование. "Мы уверены, что "порядок (основанный на правилах)" скоро отправится на свалку истории либо (в лучшем для его вдохновителей случае) будет определять параметры только западного мира в его естественных географических границах", - заключил Дробинин.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
10:16 20.02.2023
 
МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку

Глава департамента МИД Дробинин: действия на Украине дали импульс новому миропорядку

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине дала импульс изменению существующего миропорядка в пользу многополярности, говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина.
"Есть основания полагать, что импульс для качественного преображения ситуации дала специальная военная операция России. Об этом свидетельствует неготовность Мирового большинства присоединяться к антироссийской санкционной и политико-пропагандистской кампании Запада", - говорится в статье, размещённой на сайте "Россия в глобальной политике".
По мнению автора статьи, глубинные причины неготовности большинства стать частью антироссийской коалиции не имеют прямого отношения к Украине, жители бывшего "третьего мира" считают правильным и исторически необратимым противодействие бывшим колониальным властителям.
"Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его, без его участия", - добавил Дробинин.
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По его словам, на первый план сейчас выходят такие государства-цивилизации и цивилизационные общности, как Россия, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия (сообщество АСЕАН), арабский мир и мусульманская умма, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, а также западная цивилизация с её англосаксонской и европейско-континентальной составляющими.
"Именно эти игроки высшего уровня готовятся принять самое серьёзное участие в определении облика многополярного мира: Мировое большинство – через сопряжение возможностей и созидание, Запад (в его нынешнем состоянии подросткового нигилизма по отношению к объективным историческим процессам) – через противопоставление себя остальному миру", - пояснил автор статьи.
Он подчеркнул, что западный мир утрачивает пятисотлетнее доминирование. "Мы уверены, что "порядок (основанный на правилах)" скоро отправится на свалку истории либо (в лучшем для его вдохновителей случае) будет определять параметры только западного мира в его естественных географических границах", - заключил Дробинин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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