https://ria.ru/20230220/ukraina-1853078647.html

МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку

МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку - РИА Новости, 20.02.2023

МИД заявил, что действия России на Украине дали импульс новому миропорядку

Специальная военная операция РФ на Украине дала импульс изменению существующего миропорядка в пользу многополярности, говорится в статье директора департамента... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:16

2023-02-20T10:16

2023-02-20T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине дала импульс изменению существующего миропорядка в пользу многополярности, говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина. "Есть основания полагать, что импульс для качественного преображения ситуации дала специальная военная операция России. Об этом свидетельствует неготовность Мирового большинства присоединяться к антироссийской санкционной и политико-пропагандистской кампании Запада", - говорится в статье, размещённой на сайте "Россия в глобальной политике". По мнению автора статьи, глубинные причины неготовности большинства стать частью антироссийской коалиции не имеют прямого отношения к Украине, жители бывшего "третьего мира" считают правильным и исторически необратимым противодействие бывшим колониальным властителям. "Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его, без его участия", - добавил Дробинин. По его словам, на первый план сейчас выходят такие государства-цивилизации и цивилизационные общности, как Россия, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия (сообщество АСЕАН), арабский мир и мусульманская умма, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, а также западная цивилизация с её англосаксонской и европейско-континентальной составляющими. "Именно эти игроки высшего уровня готовятся принять самое серьёзное участие в определении облика многополярного мира: Мировое большинство – через сопряжение возможностей и созидание, Запад (в его нынешнем состоянии подросткового нигилизма по отношению к объективным историческим процессам) – через противопоставление себя остальному миру", - пояснил автор статьи. Он подчеркнул, что западный мир утрачивает пятисотлетнее доминирование. "Мы уверены, что "порядок (основанный на правилах)" скоро отправится на свалку истории либо (в лучшем для его вдохновителей случае) будет определять параметры только западного мира в его естественных географических границах", - заключил Дробинин.

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html

https://ria.ru/20221124/urok-1833782237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина