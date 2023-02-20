10:11 20.02.2023 (обновлено: 16:57 20.02.2023)
В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине
Обозреватель Die Welt Шильц: недостижимые цели не позволят Украине победить Россию
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина не добьется победы в конфликте с Россией из-за невыполнимых целей по возвращению своих бывших территорий и потерь ВСУ, написал обозреватель Кристоф Шильц в статье для немецкого издания Die Welt.
"Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия", — утверждает автор.
Несмотря на то что западные страны отправили в Украину современное оружие ради замены старого, стране по-прежнему нужно больше. Но даже этого с точки зрения Киева уже недостаточно, чтобы помочь украинской армии противостоять российским войскам, заявил журналист.
И хотя некоторые государства Европы выразили готовность предоставить истребители Киеву, они, скорее всего, не смогут помочь стране, так как Россия обладает мощными системами противовоздушной обороны, а на Украине нет подходящих взлетно-посадочных полос для западных самолетов, отметил Шильц.
Другая проблема для постсоветской республики заключается в том, что Запад не хочет привести к эскалации конфликта поставками более эффективного оружия, особенно для достижения главной цели президента Украины Владимира Зеленского — оккупации Крыма. Скорее всего, это приведет к затягиванию конфликта и истощению ВСУ, что вынудит страну отказаться от своей цели по захвату территорий, предположил автор материала.
"Гораздо более вероятно, что поставки оружия Западом будут по-прежнему поступать в дозированном количестве, и таким образом конфликт затянется. В этом случае проблема Украины, скорее всего, будет заключаться в том, что в долгосрочной перспективе у нее не будет достаточно солдат, поскольку резервы ограниченны", — подытожил обозреватель.
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.