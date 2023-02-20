https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html

В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине

В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине - РИА Новости, 20.02.2023

В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине

Украина не добьется победы в конфликте с Россией из-за невыполнимых целей по возвращению своих бывших территорий и потерь ВСУ, написал обозреватель Кристоф... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:11

2023-02-20T10:11

2023-02-20T16:57

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина не добьется победы в конфликте с Россией из-за невыполнимых целей по возвращению своих бывших территорий и потерь ВСУ, написал обозреватель Кристоф Шильц в статье для немецкого издания Die Welt."Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия", — утверждает автор.Несмотря на то что западные страны отправили в Украину современное оружие ради замены старого, стране по-прежнему нужно больше. Но даже этого с точки зрения Киева уже недостаточно, чтобы помочь украинской армии противостоять российским войскам, заявил журналист.И хотя некоторые государства Европы выразили готовность предоставить истребители Киеву, они, скорее всего, не смогут помочь стране, так как Россия обладает мощными системами противовоздушной обороны, а на Украине нет подходящих взлетно-посадочных полос для западных самолетов, отметил Шильц.Другая проблема для постсоветской республики заключается в том, что Запад не хочет привести к эскалации конфликта поставками более эффективного оружия, особенно для достижения главной цели президента Украины Владимира Зеленского — оккупации Крыма. Скорее всего, это приведет к затягиванию конфликта и истощению ВСУ, что вынудит страну отказаться от своей цели по захвату территорий, предположил автор материала.Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853047144.html

https://ria.ru/20230220/frg-1853046241.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире