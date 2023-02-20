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В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине
В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине
Украина не добьется победы в конфликте с Россией из-за невыполнимых целей по возвращению своих бывших территорий и потерь ВСУ, написал обозреватель Кристоф... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:11
2023-02-20T16:57
украина
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россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина не добьется победы в конфликте с Россией из-за невыполнимых целей по возвращению своих бывших территорий и потерь ВСУ, написал обозреватель Кристоф Шильц в статье для немецкого издания Die Welt."Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия", — утверждает автор.Несмотря на то что западные страны отправили в Украину современное оружие ради замены старого, стране по-прежнему нужно больше. Но даже этого с точки зрения Киева уже недостаточно, чтобы помочь украинской армии противостоять российским войскам, заявил журналист.И хотя некоторые государства Европы выразили готовность предоставить истребители Киеву, они, скорее всего, не смогут помочь стране, так как Россия обладает мощными системами противовоздушной обороны, а на Украине нет подходящих взлетно-посадочных полос для западных самолетов, отметил Шильц.Другая проблема для постсоветской республики заключается в том, что Запад не хочет привести к эскалации конфликта поставками более эффективного оружия, особенно для достижения главной цели президента Украины Владимира Зеленского — оккупации Крыма. Скорее всего, это приведет к затягиванию конфликта и истощению ВСУ, что вынудит страну отказаться от своей цели по захвату территорий, предположил автор материала.Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853047144.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
10:11 20.02.2023 (обновлено: 16:57 20.02.2023)
 
В Германии назвали наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине

Обозреватель Die Welt Шильц: недостижимые цели не позволят Украине победить Россию

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина не добьется победы в конфликте с Россией из-за невыполнимых целей по возвращению своих бывших территорий и потерь ВСУ, написал обозреватель Кристоф Шильц в статье для немецкого издания Die Welt.
"Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать ее к заключению перемирия", — утверждает автор.
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Несмотря на то что западные страны отправили в Украину современное оружие ради замены старого, стране по-прежнему нужно больше. Но даже этого с точки зрения Киева уже недостаточно, чтобы помочь украинской армии противостоять российским войскам, заявил журналист.
И хотя некоторые государства Европы выразили готовность предоставить истребители Киеву, они, скорее всего, не смогут помочь стране, так как Россия обладает мощными системами противовоздушной обороны, а на Украине нет подходящих взлетно-посадочных полос для западных самолетов, отметил Шильц.
Другая проблема для постсоветской республики заключается в том, что Запад не хочет привести к эскалации конфликта поставками более эффективного оружия, особенно для достижения главной цели президента Украины Владимира Зеленского — оккупации Крыма. Скорее всего, это приведет к затягиванию конфликта и истощению ВСУ, что вынудит страну отказаться от своей цели по захвату территорий, предположил автор материала.

"Гораздо более вероятно, что поставки оружия Западом будут по-прежнему поступать в дозированном количестве, и таким образом конфликт затянется. В этом случае проблема Украины, скорее всего, будет заключаться в том, что в долгосрочной перспективе у нее не будет достаточно солдат, поскольку резервы ограниченны", — подытожил обозреватель.

Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
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