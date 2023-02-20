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Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 20.02.2023
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Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности
Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 20.02.2023
Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности
Президент Польши Анджей Дуда накануне визита в страну главы США Джо Байдена призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после нынешнего... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:58
2023-02-20T05:58
украина
в мире
польша
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анджей дуда
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда накануне визита в страну главы США Джо Байдена призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после нынешнего конфликта, сообщила газета Financial Times. Согласно изданию, Дуда призвал "предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности". По словам польского президента, обещания гарантий безопасности "были бы важны" для Украины и боевого духа ее солдат, потому что подчеркнули бы "ощущение, что НАТО поддерживает их". Украина добивается таких гарантий безопасности, которые будут обязывать ведущие державы НАТО, такие как США, Великобританию и Францию, предоставить стране военную помощь в случае будущего нападения, говорится в публикации. Президент США Джо Байден в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу, в ходе которого встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине. Как сообщили ранее в Белом доме, визит продлится до 22 февраля. В рамках посещения страны Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также "лидерами восточного фланга НАТО". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230217/usloviya-1852798075.html
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Украина, В мире, Польша, США, Анджей Дуда, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
05:58 20.02.2023
 
Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

FT: Дуда призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности после окончания конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда накануне визита в страну главы США Джо Байдена призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после нынешнего конфликта, сообщила газета Financial Times.
Согласно изданию, Дуда призвал "предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности". По словам польского президента, обещания гарантий безопасности "были бы важны" для Украины и боевого духа ее солдат, потому что подчеркнули бы "ощущение, что НАТО поддерживает их".
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Украина добивается таких гарантий безопасности, которые будут обязывать ведущие державы НАТО, такие как США, Великобританию и Францию, предоставить стране военную помощь в случае будущего нападения, говорится в публикации.
Президент США Джо Байден в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу, в ходе которого встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине. Как сообщили ранее в Белом доме, визит продлится до 22 февраля. В рамках посещения страны Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также "лидерами восточного фланга НАТО".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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