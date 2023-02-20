https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043861.html

Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты

Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты - РИА Новости, 20.02.2023

Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты

Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта, в несколько раз сократят... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:34

2023-02-20T03:34

2023-02-20T04:57

вооруженные силы украины

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 фев – РИА Новости. Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Так, мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен они получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен, согласно новому указу, а для солдат, проходящих срочную службу, довольствие уменьшится в четыре раза: вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен, или 300 гривен в день", - добавил источник. Он напомнил, что в соответствии с опубликованным текстом приказа минобороны Украины дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц должно выплачиваться только тем украинским военнослужащим, которые находятся на передовой. "Реальные цифры далеки от прописанных в приказе, так, мы знаем от источников в ВСУ, что вознаграждение в 3 тысячи гривен будет выплачено только за день, когда солдат или офицер принимает непосредственное участие в боевых действиях наступательного характера. При отступлении или в обороне - в три раза меньше, 1 тысяча гривен, и то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение, это есть в приказе. А мы знаем, что наркотическая зависимость имеет широкое распространение в рядах ВСУ, об этом говорят многочисленные признания военнопленных", - пояснил источник. По его словам, еще хуже ситуация складывается для боевиков теробороны и различных добровольческих формирований. "Членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать. Об этом в приказе Резникова сказано очень расплывчато, что, мол, изменения в порядке выплат касаются и "других категорий военнослужащих ВСУ", - отметил источник.

https://ria.ru/20230219/novichki-1852936297.html

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вооруженные силы украины, украина