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Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты - РИА Новости, 20.02.2023
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Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты
Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты - РИА Новости, 20.02.2023
Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты
Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта, в несколько раз сократят... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:34
2023-02-20T04:57
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 фев – РИА Новости. Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Так, мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен они получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен, согласно новому указу, а для солдат, проходящих срочную службу, довольствие уменьшится в четыре раза: вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен, или 300 гривен в день", - добавил источник. Он напомнил, что в соответствии с опубликованным текстом приказа минобороны Украины дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц должно выплачиваться только тем украинским военнослужащим, которые находятся на передовой. "Реальные цифры далеки от прописанных в приказе, так, мы знаем от источников в ВСУ, что вознаграждение в 3 тысячи гривен будет выплачено только за день, когда солдат или офицер принимает непосредственное участие в боевых действиях наступательного характера. При отступлении или в обороне - в три раза меньше, 1 тысяча гривен, и то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение, это есть в приказе. А мы знаем, что наркотическая зависимость имеет широкое распространение в рядах ВСУ, об этом говорят многочисленные признания военнопленных", - пояснил источник. По его словам, еще хуже ситуация складывается для боевиков теробороны и различных добровольческих формирований. "Членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать. Об этом в приказе Резникова сказано очень расплывчато, что, мол, изменения в порядке выплат касаются и "других категорий военнослужащих ВСУ", - отметил источник.
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вооруженные силы украины, украина
Вооруженные силы Украины, Украина
03:34 20.02.2023 (обновлено: 04:57 20.02.2023)
 
Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты

Большинству украинских военных в марте сократят зарплаты и урежут боевые выплаты

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 фев – РИА Новости. Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В подписанном в январе министром обороны Украины Резниковым приказе №44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), которое выплачивалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года. На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз", - сообщил собеседник агентства.
"Так, мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен они получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен, согласно новому указу, а для солдат, проходящих срочную службу, довольствие уменьшится в четыре раза: вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен, или 300 гривен в день", - добавил источник.
Он напомнил, что в соответствии с опубликованным текстом приказа минобороны Украины дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц должно выплачиваться только тем украинским военнослужащим, которые находятся на передовой.
"Реальные цифры далеки от прописанных в приказе, так, мы знаем от источников в ВСУ, что вознаграждение в 3 тысячи гривен будет выплачено только за день, когда солдат или офицер принимает непосредственное участие в боевых действиях наступательного характера. При отступлении или в обороне - в три раза меньше, 1 тысяча гривен, и то с оговоркой, что если военнослужащий был замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он не получит вообще дополнительное вознаграждение, это есть в приказе. А мы знаем, что наркотическая зависимость имеет широкое распространение в рядах ВСУ, об этом говорят многочисленные признания военнопленных", - пояснил источник.
По его словам, еще хуже ситуация складывается для боевиков теробороны и различных добровольческих формирований.
"Членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать. Об этом в приказе Резникова сказано очень расплывчато, что, мол, изменения в порядке выплат касаются и "других категорий военнослужащих ВСУ", - отметил источник.
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