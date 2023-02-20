https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043519.html

СМИ: Запад не смог переубедить "глобальный Юг" по украинскому вопросу

СМИ: Запад не смог переубедить "глобальный Юг" по украинскому вопросу - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: Запад не смог переубедить "глобальный Юг" по украинскому вопросу

Заявления представителей Запада о ситуации на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга, сообщает... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:22

2023-02-20T03:22

2023-02-20T04:06

украина

россия

азия

владимир путин

в мире

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявления представителей Запада о ситуации на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга, сообщает газета Financial Times. Под термином "глобальный Юг" подразумеваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. "Западные лидеры использовали собрание мировой элиты в Мюнхене, чтобы доказать, что вторжение России на Украину представляет угрозу... для всего мира. Мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан", - говорится в сообщении издания. Согласно западными чиновникам, в ходе двусторонних встреч с лидерами глобального Юга выяснилось, что проблемы инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности их беспокоят больше, чем конфликт на Украине. Отмечается, что представители стран Юга также недовольны мерами стран Запада по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221013/afrika-1823872864.html

https://ria.ru/20230219/nato-1852993794.html

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украина, россия, азия, владимир путин, в мире, мюнхенская конференция по безопасности