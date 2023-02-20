https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html
По американскому городу был нанесен "ядерный удар"
По американскому городу был нанесен "ядерный удар" - РИА Новости, 20.02.2023
По американскому городу был нанесен "ядерный удар"
Все последние две недели самые свободные в мире американские СМИ кормили достопочтенную публику различными историями. Инопланетяне, НЛО, беременность Бейонсе,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:00
2023-02-20T08:00
2023-02-20T08:12
авторы
в мире
огайо
сша
джо байден
северный поток — 2
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852815421_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_b2e7893c2950f83484cfa717d5acebce.jpg
Все последние две недели самые свободные в мире американские СМИ кормили достопочтенную публику различными историями. Инопланетяне, НЛО, беременность Бейонсе, китайцы с воздушными шарами, вечно воюющие украинцы. Все что угодно, кроме новостей из Огайо. А там тем временем разворачивается масштабная экологическая катастрофа.Третьего февраля неподалеку от городка Ист-Пэлестайн с рельс сошло пятьдесят вагонов поезда, перевозившего опасные вещества. В частности, в пяти вагонах-цистернах содержался газ винилхлорид. Кажется, что пять цистерн — это ни о чем, но на самом деле в них находился двухлетний запас всего американского винилхлорида.Железнодорожная компания Norfolk Southern решила сжечь содержимое цистерн, хотя все это происходило рядом с городской застройкой, а винилхлорид при горении выделяет ядовитый хлорводород и еще более ядовитый фосген. По иронии судьбы фосген — это то самое боевое отравляющее вещество, которым немцы и американцы травили друг друга в ходе Первой мировой войны.На многочисленных видео в интернете хорошо видно, как черные клубы ядовитого дыма накрывают дома и улицы Ист-Пэлестайн. Людей на два дня эвакуировали, а потом опять вернули по месту жительства. Неудивительно, что они моментально стали жаловаться на головную боль, тошноту, удушье. У астматиков и сердечников обострились хронические заболевания. Перспективы нарисовались мрачные: даже сам по себе винилхлорид является сильным канцерогеном, ну а уж продукты его горения — это просто отрава в чистом виде, в той же Первой мировой от фосгена погибли десятки тысяч человек.Подобного рода ЧП случаются во всем мире. Однако во всех нормальных странах действует строгий алгоритм спасения населения — людей организованно вывозят из зоны бедствия, предоставляют им жилье и медпомощь, выплачивают компенсации, ну и, естественно, устраивают показательный суд над виновником катастрофы, разоряя его штрафами и компенсациями.Ничего из этого в Ист-Пэлестайн не произошло. Власть с великолепным презрением проигнорировала страдания людей и сконцентрировалась на чем-то своем.Ровно так же повели себя неподкупные СМИ. Две недели про катастрофу в Огайо нигде не было ни слова. Какие-то новости просачивались только на совершенно левые ресурсы типа World Socialist Web Site.Медслужбам было на Огайо наплевать — только спустя одиннадцать дней после аварии там очнулись и посоветовали горожанам не пить воду из-под крана. Пробы, правда, пока так и не сделали.Природоохранным ведомствам тоже было наплевать, хотя местные водоемы загажены так, что в них уже погибли тысячи рыб. В Агентстве по охране окружающей среды проснулись только две недели спустя после аварии, чтобы заявить, что нынешнее состояние воздуха "не вызывает беспокойства".Губернатор Огайо не выходил на связь. Президент США Джо Байден — ну, про него что говорить, он уже давно пребывает в своем мире.Norfolk Southern швырнула с барского плеча около миллиона долларов примерно тысяче семей в Ист-Пэлестайн. То есть на одно домохозяйство пришлось немногим больше тысячи долларов. При этом уже сейчас эти люди рискуют потратить на лечение в разы больше денег, а сколько с них сдерут в больницах потом, когда действие отравляющих веществ проявится в полный рост?И вот жители американского городка вышли на народный сход в попытке достучаться до начальства. Запомнился на этом сходе бородатый мэр Ист-Пэлестайн, его перепуганные глаза и жалкое блеяние: "Я всего лишь мэр пятитысячного городка, что я могу против железнодорожной корпорации?"Тут-то и кроется вся интрига этого преступления. Железнодорожная компания Norfolk Southern действительно богатая корпорация. Масштаб ее влияния в этой истории виден очень хорошо. Сразу после аварии поезда боссы компании связались с губернатором Огайо Майком Девайном и сказали ему, что собираются выжигать винилхлорид из цистерн.Уже в тот момент вина перевозчика была очевидна — причиной схода вагонов с рельс стали проблемы с тормозной осью. Но вместо того, чтобы подать на Norfolk Southern в суд, а потом призвать экспертов и посоветоваться с ними, как безопасно разобраться с опасным газом, губернатор послушно дал отмашку, и черные клубы ядовитого дыма закрыли Ист-Пэлестайн.Сегодня выясняется, что выжигать газ было совершенно необязательно. Но это был самый легкий и дешевый выход из положения. Натурально, железнодорожники им воспользовались, поставив под угрозу жизнь и здоровье десятков тысяч человек. Руководство штата не то побоялось бодаться с корпорацией, не то хорошо получило на лапу. А Белый дом все это время отмалчивался.Поразительно, что подобные вещи творятся в США при власти Демократической партии, лидеры которой просто помешаны на экологии. То они борются за джунгли Амазонки, то требуют от нас есть жуков вместо мяса, то в чем-то обвиняют Россию. Но вот полномасштабная экологическая катастрофа случается у них на родине, и внезапно все эти защитники природы отворачиваются и смотрят в другую сторону.Сегодня, спустя полмесяца после аварии, новости о катастрофе наконец-то пробились в информационное поле Америки. "Эти фото должны быть на всех первых полосах, <...> в каждом новостном эфире Америки, — возмущаются на правом телеканале Newsmax. — Они нанесли ядерный удар по американскому городу".Катастрофу в Огайо называют в США "вторым Чернобылем", хотя на фоне советской организованности и человеческого героизма раздолбайство и жестокость американского олигархата выглядят еще более отвратительно. Советские специалисты жертвовали жизнями и здоровьем, чтобы спасти людей и не допустить отравления больших территорий. В Огайо, как мы видим, все обстоит ровно наоборот.Эту катастрофу разумнее было бы сравнивать с трагедией Фукусимы. В обоих случаях причиной произошедшего стало наплевательское отношение к технологиям. И там и тут жителям было предложено спасаться кто как может. Ну и ровно такое же отношение было продемонстрировано к матушке-природе. Американцы свободно травят окружающую среду боевыми газами. Японцы не постеснялись сливать радиоактивную воду в Мировой океан.Казалось бы, трагедия в Огайо — внутреннее дело американцев. Однако вода, воздух, земля принадлежат всему человечеству — об этом любят напоминать сами американцы, когда борются за экологию в какой-нибудь чужой стране. По этой логике, сегодня именно вашингтонский режим следовало бы привлечь к международному суду — за такие чудовищные диверсии против природы, как разлив нефти в Мексиканском заливе при президенте Обаме или катастрофа в Огайо при президенте Байдене. Заодно неплохо бы призвать к ответу и за подрыв "Северного потока — 2". К материальным компенсациям "Газпрому" и немецким фирмам стоит добавить нешуточный штраф за загрязнение Балтики.
https://ria.ru/20230217/ogayo-1852567451.html
https://ria.ru/20230217/prestupniki-1852564063.html
https://ria.ru/20230218/ekokatastrofa-1852814852.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html
огайо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852815421_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_535fd24be2b9db8df0c27fd46946a71d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
авторы, в мире, огайо, сша, джо байден, северный поток — 2, газпром
Авторы, В мире, Огайо, США, Джо Байден, Северный поток — 2, Газпром
Все последние две недели самые свободные в мире американские СМИ кормили достопочтенную публику различными историями. Инопланетяне, НЛО, беременность Бейонсе, китайцы с воздушными шарами, вечно воюющие украинцы. Все что угодно, кроме новостей из Огайо. А там тем временем разворачивается масштабная экологическая катастрофа.
Третьего февраля неподалеку от городка Ист-Пэлестайн с рельс сошло пятьдесят вагонов поезда, перевозившего опасные вещества. В частности, в пяти вагонах-цистернах содержался газ винилхлорид. Кажется, что пять цистерн — это ни о чем, но на самом деле в них находился двухлетний запас всего американского винилхлорида.
Железнодорожная компания Norfolk Southern решила сжечь содержимое цистерн, хотя все это происходило рядом с городской застройкой, а винилхлорид при горении выделяет ядовитый хлорводород и еще более ядовитый фосген. По иронии судьбы фосген — это то самое боевое отравляющее вещество, которым немцы и американцы травили друг друга в ходе Первой мировой войны.
На многочисленных видео в интернете хорошо видно, как черные клубы ядовитого дыма накрывают дома и улицы Ист-Пэлестайн. Людей на два дня эвакуировали, а потом опять вернули по месту жительства. Неудивительно, что они моментально стали жаловаться на головную боль, тошноту, удушье. У астматиков и сердечников обострились хронические заболевания. Перспективы нарисовались мрачные: даже сам по себе винилхлорид является сильным канцерогеном, ну а уж продукты его горения — это просто отрава в чистом виде, в той же Первой мировой от фосгена погибли десятки тысяч человек.
Подобного рода ЧП случаются во всем мире. Однако во всех нормальных странах действует строгий алгоритм спасения населения — людей организованно вывозят из зоны бедствия, предоставляют им жилье и медпомощь, выплачивают компенсации, ну и, естественно, устраивают показательный суд над виновником катастрофы, разоряя его штрафами и компенсациями.
Ничего из этого в Ист-Пэлестайн не произошло. Власть с великолепным презрением проигнорировала страдания людей и сконцентрировалась на чем-то своем.
Ровно так же повели себя неподкупные СМИ. Две недели про катастрофу в Огайо нигде не было ни слова. Какие-то новости просачивались только на совершенно левые ресурсы типа World Socialist Web Site.
Медслужбам было на Огайо наплевать — только спустя одиннадцать дней после аварии там очнулись и посоветовали горожанам не пить воду из-под крана. Пробы, правда, пока так и не сделали.
Природоохранным ведомствам тоже было наплевать, хотя местные водоемы загажены так, что в них уже погибли тысячи рыб. В Агентстве по охране окружающей среды проснулись только две недели спустя после аварии, чтобы заявить, что нынешнее состояние воздуха "не вызывает беспокойства".
Губернатор Огайо не выходил на связь. Президент США Джо Байден
— ну, про него что говорить, он уже давно пребывает в своем мире.
Norfolk Southern швырнула с барского плеча около миллиона долларов примерно тысяче семей в Ист-Пэлестайн. То есть на одно домохозяйство пришлось немногим больше тысячи долларов. При этом уже сейчас эти люди рискуют потратить на лечение в разы больше денег, а сколько с них сдерут в больницах потом, когда действие отравляющих веществ проявится в полный рост?
И вот жители американского городка вышли на народный сход в попытке достучаться до начальства. Запомнился на этом сходе бородатый мэр Ист-Пэлестайн, его перепуганные глаза и жалкое блеяние: "Я всего лишь мэр пятитысячного городка, что я могу против железнодорожной корпорации?"
Тут-то и кроется вся интрига этого преступления. Железнодорожная компания Norfolk Southern действительно богатая корпорация. Масштаб ее влияния в этой истории виден очень хорошо. Сразу после аварии поезда боссы компании связались с губернатором Огайо Майком Девайном и сказали ему, что собираются выжигать винилхлорид из цистерн.
Уже в тот момент вина перевозчика была очевидна — причиной схода вагонов с рельс стали проблемы с тормозной осью. Но вместо того, чтобы подать на Norfolk Southern в суд, а потом призвать экспертов и посоветоваться с ними, как безопасно разобраться с опасным газом, губернатор послушно дал отмашку, и черные клубы ядовитого дыма закрыли Ист-Пэлестайн.
Сегодня выясняется, что выжигать газ было совершенно необязательно. Но это был самый легкий и дешевый выход из положения. Натурально, железнодорожники им воспользовались, поставив под угрозу жизнь и здоровье десятков тысяч человек. Руководство штата не то побоялось бодаться с корпорацией, не то хорошо получило на лапу. А Белый дом все это время отмалчивался.
Поразительно, что подобные вещи творятся в США при власти Демократической партии, лидеры которой просто помешаны на экологии. То они борются за джунгли Амазонки
, то требуют от нас есть жуков вместо мяса, то в чем-то обвиняют Россию
. Но вот полномасштабная экологическая катастрофа случается у них на родине, и внезапно все эти защитники природы отворачиваются и смотрят в другую сторону.
Сегодня, спустя полмесяца после аварии, новости о катастрофе наконец-то пробились в информационное поле Америки
. "Эти фото должны быть на всех первых полосах, <...> в каждом новостном эфире Америки, — возмущаются на правом телеканале Newsmax. — Они нанесли ядерный удар по американскому городу".
Катастрофу в Огайо называют в США "вторым Чернобылем", хотя на фоне советской организованности и человеческого героизма раздолбайство и жестокость американского олигархата выглядят еще более отвратительно. Советские специалисты жертвовали жизнями и здоровьем, чтобы спасти людей и не допустить отравления больших территорий. В Огайо, как мы видим, все обстоит ровно наоборот.
Эту катастрофу разумнее было бы сравнивать с трагедией Фукусимы
. В обоих случаях причиной произошедшего стало наплевательское отношение к технологиям. И там и тут жителям было предложено спасаться кто как может. Ну и ровно такое же отношение было продемонстрировано к матушке-природе. Американцы свободно травят окружающую среду боевыми газами. Японцы не постеснялись сливать радиоактивную воду в Мировой океан.
Казалось бы, трагедия в Огайо — внутреннее дело американцев. Однако вода, воздух, земля принадлежат всему человечеству — об этом любят напоминать сами американцы, когда борются за экологию в какой-нибудь чужой стране. По этой логике, сегодня именно вашингтонский режим следовало бы привлечь к международному суду — за такие чудовищные диверсии против природы, как разлив нефти в Мексиканском заливе
при президенте Обаме или катастрофа в Огайо при президенте Байдене. Заодно неплохо бы призвать к ответу и за подрыв "Северного потока — 2
". К материальным компенсациям "Газпрому
" и немецким фирмам стоит добавить нешуточный штраф за загрязнение Балтики.