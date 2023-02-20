https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html

По американскому городу был нанесен "ядерный удар"

По американскому городу был нанесен "ядерный удар" - РИА Новости, 20.02.2023

По американскому городу был нанесен "ядерный удар"

Все последние две недели самые свободные в мире американские СМИ кормили достопочтенную публику различными историями. Инопланетяне, НЛО, беременность Бейонсе,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:12

авторы

в мире

огайо

сша

джо байден

северный поток — 2

газпром

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Все последние две недели самые свободные в мире американские СМИ кормили достопочтенную публику различными историями. Инопланетяне, НЛО, беременность Бейонсе, китайцы с воздушными шарами, вечно воюющие украинцы. Все что угодно, кроме новостей из Огайо. А там тем временем разворачивается масштабная экологическая катастрофа.Третьего февраля неподалеку от городка Ист-Пэлестайн с рельс сошло пятьдесят вагонов поезда, перевозившего опасные вещества. В частности, в пяти вагонах-цистернах содержался газ винилхлорид. Кажется, что пять цистерн — это ни о чем, но на самом деле в них находился двухлетний запас всего американского винилхлорида.Железнодорожная компания Norfolk Southern решила сжечь содержимое цистерн, хотя все это происходило рядом с городской застройкой, а винилхлорид при горении выделяет ядовитый хлорводород и еще более ядовитый фосген. По иронии судьбы фосген — это то самое боевое отравляющее вещество, которым немцы и американцы травили друг друга в ходе Первой мировой войны.На многочисленных видео в интернете хорошо видно, как черные клубы ядовитого дыма накрывают дома и улицы Ист-Пэлестайн. Людей на два дня эвакуировали, а потом опять вернули по месту жительства. Неудивительно, что они моментально стали жаловаться на головную боль, тошноту, удушье. У астматиков и сердечников обострились хронические заболевания. Перспективы нарисовались мрачные: даже сам по себе винилхлорид является сильным канцерогеном, ну а уж продукты его горения — это просто отрава в чистом виде, в той же Первой мировой от фосгена погибли десятки тысяч человек.Подобного рода ЧП случаются во всем мире. Однако во всех нормальных странах действует строгий алгоритм спасения населения — людей организованно вывозят из зоны бедствия, предоставляют им жилье и медпомощь, выплачивают компенсации, ну и, естественно, устраивают показательный суд над виновником катастрофы, разоряя его штрафами и компенсациями.Ничего из этого в Ист-Пэлестайн не произошло. Власть с великолепным презрением проигнорировала страдания людей и сконцентрировалась на чем-то своем.Ровно так же повели себя неподкупные СМИ. Две недели про катастрофу в Огайо нигде не было ни слова. Какие-то новости просачивались только на совершенно левые ресурсы типа World Socialist Web Site.Медслужбам было на Огайо наплевать — только спустя одиннадцать дней после аварии там очнулись и посоветовали горожанам не пить воду из-под крана. Пробы, правда, пока так и не сделали.Природоохранным ведомствам тоже было наплевать, хотя местные водоемы загажены так, что в них уже погибли тысячи рыб. В Агентстве по охране окружающей среды проснулись только две недели спустя после аварии, чтобы заявить, что нынешнее состояние воздуха "не вызывает беспокойства".Губернатор Огайо не выходил на связь. Президент США Джо Байден — ну, про него что говорить, он уже давно пребывает в своем мире.Norfolk Southern швырнула с барского плеча около миллиона долларов примерно тысяче семей в Ист-Пэлестайн. То есть на одно домохозяйство пришлось немногим больше тысячи долларов. При этом уже сейчас эти люди рискуют потратить на лечение в разы больше денег, а сколько с них сдерут в больницах потом, когда действие отравляющих веществ проявится в полный рост?И вот жители американского городка вышли на народный сход в попытке достучаться до начальства. Запомнился на этом сходе бородатый мэр Ист-Пэлестайн, его перепуганные глаза и жалкое блеяние: "Я всего лишь мэр пятитысячного городка, что я могу против железнодорожной корпорации?"Тут-то и кроется вся интрига этого преступления. Железнодорожная компания Norfolk Southern действительно богатая корпорация. Масштаб ее влияния в этой истории виден очень хорошо. Сразу после аварии поезда боссы компании связались с губернатором Огайо Майком Девайном и сказали ему, что собираются выжигать винилхлорид из цистерн.Уже в тот момент вина перевозчика была очевидна — причиной схода вагонов с рельс стали проблемы с тормозной осью. Но вместо того, чтобы подать на Norfolk Southern в суд, а потом призвать экспертов и посоветоваться с ними, как безопасно разобраться с опасным газом, губернатор послушно дал отмашку, и черные клубы ядовитого дыма закрыли Ист-Пэлестайн.Сегодня выясняется, что выжигать газ было совершенно необязательно. Но это был самый легкий и дешевый выход из положения. Натурально, железнодорожники им воспользовались, поставив под угрозу жизнь и здоровье десятков тысяч человек. Руководство штата не то побоялось бодаться с корпорацией, не то хорошо получило на лапу. А Белый дом все это время отмалчивался.Поразительно, что подобные вещи творятся в США при власти Демократической партии, лидеры которой просто помешаны на экологии. То они борются за джунгли Амазонки, то требуют от нас есть жуков вместо мяса, то в чем-то обвиняют Россию. Но вот полномасштабная экологическая катастрофа случается у них на родине, и внезапно все эти защитники природы отворачиваются и смотрят в другую сторону.Сегодня, спустя полмесяца после аварии, новости о катастрофе наконец-то пробились в информационное поле Америки. "Эти фото должны быть на всех первых полосах, <...> в каждом новостном эфире Америки, — возмущаются на правом телеканале Newsmax. — Они нанесли ядерный удар по американскому городу".Катастрофу в Огайо называют в США "вторым Чернобылем", хотя на фоне советской организованности и человеческого героизма раздолбайство и жестокость американского олигархата выглядят еще более отвратительно. Советские специалисты жертвовали жизнями и здоровьем, чтобы спасти людей и не допустить отравления больших территорий. В Огайо, как мы видим, все обстоит ровно наоборот.Эту катастрофу разумнее было бы сравнивать с трагедией Фукусимы. В обоих случаях причиной произошедшего стало наплевательское отношение к технологиям. И там и тут жителям было предложено спасаться кто как может. Ну и ровно такое же отношение было продемонстрировано к матушке-природе. Американцы свободно травят окружающую среду боевыми газами. Японцы не постеснялись сливать радиоактивную воду в Мировой океан.Казалось бы, трагедия в Огайо — внутреннее дело американцев. Однако вода, воздух, земля принадлежат всему человечеству — об этом любят напоминать сами американцы, когда борются за экологию в какой-нибудь чужой стране. По этой логике, сегодня именно вашингтонский режим следовало бы привлечь к международному суду — за такие чудовищные диверсии против природы, как разлив нефти в Мексиканском заливе при президенте Обаме или катастрофа в Огайо при президенте Байдене. Заодно неплохо бы призвать к ответу и за подрыв "Северного потока — 2". К материальным компенсациям "Газпрому" и немецким фирмам стоит добавить нешуточный штраф за загрязнение Балтики.

https://ria.ru/20230217/ogayo-1852567451.html

https://ria.ru/20230217/prestupniki-1852564063.html

https://ria.ru/20230218/ekokatastrofa-1852814852.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, в мире, огайо, сша, джо байден, северный поток — 2, газпром