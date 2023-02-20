https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853231534.html

В Башкирии экс-депутат получил 8,5 года колонии за убийство инвалида

В Башкирии экс-депутат получил 8,5 года колонии за убийство инвалида - РИА Новости, 20.02.2023

В Башкирии экс-депутат получил 8,5 года колонии за убийство инвалида

Суд в Башкирии приговорил бывшего депутата города Мелеуз к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство инвалида, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:01

2023-02-20T18:01

2023-02-20T18:01

происшествия

мелеуз

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил бывшего депутата города Мелеуз к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство инвалида, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Башкирии. Инцидент произошел в Мелеузе 5 августа 2021 года: слуга народа от КПРФ Александр Котелевский избил инвалида до смерти. В региональном отделении партии РИА Новости тогда сообщали, что депутата решением бюро исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования. "Суд приговорил его к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу родственников потерпевшего 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда", - говорится в релизе. Как установлено судом, 31-летний осужденный распивал спиртное с 38-летним инвалидом третьей группы у последнего в мастерской по обработке дерева, когда между собутыльниками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки гость нанес хозяину мастерской множество ударов руками и ногами, а также подручными предметами "по голове и другим частям тела". Инвалид скончался на месте. Впоследствии депутат оттащил тело на улицу, после чего скрылся, а затем вернулся на место происшествия с невестой и вызвал скорую помощь, заявив, что обнаружил знакомого уже мертвым.

https://ria.ru/20230206/delo-1850069266.html

https://ria.ru/20230217/imuschestvo-1852742489.html

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происшествия, мелеуз, россия, следственный комитет россии (ск рф), кпрф