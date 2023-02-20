Рейтинг@Mail.ru
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/tsukerberg-1853043386.html
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 20.02.2023
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*
Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook*... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:16
2023-02-20T03:16
россия
в мире
марк цукерберг
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756740943_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_d9b89734eb5942ce6957ca145edca4f2.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку". Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах. В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц. Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221101/blogery-1828400937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756740943_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5c4803090792fe34d68f0cf5f183ee0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, марк цукерберг, илон маск
Россия, В мире, Марк Цукерберг, Илон Маск
03:16 20.02.2023
 
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*

Цукерберг анонсировал запуск платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram

© AP Photo / Susan WalshМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Марк Цукерберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку".

"На этой неделе мы запускаем Meta Verified* - услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок и дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей, выдающих себя за вас, а также получить прямой доступ к службе поддержки клиентов. Эта новая функция предназначена для повышения подлинности (аккаунтов) и безопасности наших сервисов", - заявил Цукерберг, слова которого приводит портал Verge.

Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах.
В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.
Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.
В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 14:08
В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*
 
РоссияВ миреМарк ЦукербергИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала