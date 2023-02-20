https://ria.ru/20230220/tsukerberg-1853043386.html

Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*

Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 20.02.2023

Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*

Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook*... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:16

2023-02-20T03:16

2023-02-20T03:16

россия

в мире

марк цукерберг

илон маск

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку". Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах. В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц. Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221101/blogery-1828400937.html

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россия, в мире, марк цукерберг, илон маск