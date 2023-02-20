https://ria.ru/20230220/tsukerberg-1853043386.html
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 20.02.2023
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*
Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook*... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:16
2023-02-20T03:16
2023-02-20T03:16
россия
в мире
марк цукерберг
илон маск
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку". Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах. В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц. Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, в мире, марк цукерберг, илон маск
Россия, В мире, Марк Цукерберг, Илон Маск
Цукерберг анонсировал платную верификацию аккаунтов Facebook* и Instagram*
Цукерберг анонсировал запуск платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, позволяющей пользователям Facebook* и Instagram* пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку".
"На этой неделе мы запускаем Meta Verified* - услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок и дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей, выдающих себя за вас, а также получить прямой доступ к службе поддержки клиентов. Эта новая функция предназначена для повышения подлинности (аккаунтов) и безопасности наших сервисов", - заявил Цукерберг, слова которого приводит портал Verge.
Отмечается, что услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах.
В ноябре прошлого года владелец Twitter Илон Маск
заявил, что в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.
Позже Маск сообщил, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.
В декабре он окончательно заявил, что в течение нескольких месяцев все выданные ранее пользователям социальной сети Twitter синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. В рамках того же заявления американский предприниматель назвал принцип предоставления синих галочек "глупым и нелепым".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.