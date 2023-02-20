https://ria.ru/20230220/trevoga-1853225266.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:39

2023-02-20T17:39

2023-02-20T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

джо байден

вооруженные силы рф

днепропетровская область

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 17.07 мск. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины во время визита в Киев президента США Джо Байдена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230220/trevoga-1853157772.html

украина

киев

днепропетровская область

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в мире, украина, киев, джо байден, вооруженные силы рф, днепропетровская область