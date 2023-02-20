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Эксперт назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена театром - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/trevoga-1853157772.html
Эксперт назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена театром
Эксперт назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена театром - РИА Новости, 20.02.2023
Эксперт назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена театром
Воздушная тревога в Киеве во время визита президента США Джо Байдена - это инсценировка, необходимая для воздействия на обывателей, в том числе на европейских,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:11
2023-02-20T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
богдан безпалько
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в Киеве во время визита президента США Джо Байдена - это инсценировка, необходимая для воздействия на обывателей, в том числе на европейских, на фоне растущих протестов против поддержки Украины, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена. В день визита Байдена по всей Украине, в том числе в Киеве, звучала воздушная тревога, а украинские СМИ публиковали видео, как американский президент идет под звуки воздушной тревоги. "Я думаю, это инсценировка, и ключевые лица это прекрасно понимают, но делают вид, что была тревога. Все играют в эту игру, этот театр, якобы был какой-то удар..., пытаясь произвести впечатление на обывателя. А мировые СМИ добросовестно вбивают эту информацию в головы широкого круга людей, чтобы на фоне растущих протестов в Европе продолжать поддерживать Киев и само ведение войны", - сказал Безпалько. Он добавил, что и сам Байден, посещающий Киев, и его окружение прекрасно понимают, что воздушная тревога ненастоящая - точно такая же, как в случае с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. "Хотят показать, какие украинцы несчастные и какие русские плохие, и какие украинцы храбрые, а русские - наглые", - отметил Безпалько.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853156017.html
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в мире, киев, сша, украина, богдан безпалько, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Богдан Безпалько, Владимир Зеленский, Джо Байден
14:11 20.02.2023 (обновлено: 18:17 20.02.2023)
 
Эксперт назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена театром

Эксперт Безпалько назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена инсценировкой

© Фото : пресс-служба президента УкраиныДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в Киеве во время визита президента США Джо Байдена - это инсценировка, необходимая для воздействия на обывателей, в том числе на европейских, на фоне растущих протестов против поддержки Украины, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена. В день визита Байдена по всей Украине, в том числе в Киеве, звучала воздушная тревога, а украинские СМИ публиковали видео, как американский президент идет под звуки воздушной тревоги.
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"Я думаю, это инсценировка, и ключевые лица это прекрасно понимают, но делают вид, что была тревога. Все играют в эту игру, этот театр, якобы был какой-то удар..., пытаясь произвести впечатление на обывателя. А мировые СМИ добросовестно вбивают эту информацию в головы широкого круга людей, чтобы на фоне растущих протестов в Европе продолжать поддерживать Киев и само ведение войны", - сказал Безпалько.
Он добавил, что и сам Байден, посещающий Киев, и его окружение прекрасно понимают, что воздушная тревога ненастоящая - точно такая же, как в случае с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Хотят показать, какие украинцы несчастные и какие русские плохие, и какие украинцы храбрые, а русские - наглые", - отметил Безпалько.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаБогдан БезпалькоВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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