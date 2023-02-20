https://ria.ru/20230220/trevoga-1853130125.html

В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу

В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2023

В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве, где в понедельник ожидают визита важных партнеров. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:43

2023-02-20T12:43

2023-02-20T12:55

специальная военная операция на украине

киев

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве, где в понедельник ожидают визита важных партнеров.Так, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал во всех регионах Украины около 12.25 (мск).Воздушная тревога объявлена, в частности, в Киеве, где в понедельник ожидается визит важных партнеров.Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций.Позднее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в Киеве в понедельник перекрыли дороги из-за визита директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230220/kiev-1853122387.html

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