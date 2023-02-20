https://ria.ru/20230220/trevoga-1853130125.html
В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу
В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2023
В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве, где в понедельник ожидают визита важных партнеров. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:43
2023-02-20T12:43
2023-02-20T12:55
специальная военная операция на украине
киев
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве, где в понедельник ожидают визита важных партнеров.Так, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал во всех регионах Украины около 12.25 (мск).Воздушная тревога объявлена, в частности, в Киеве, где в понедельник ожидается визит важных партнеров.Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций.Позднее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в Киеве в понедельник перекрыли дороги из-за визита директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230220/kiev-1853122387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
12:43 20.02.2023 (обновлено: 12:55 20.02.2023)
В Киеве, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу
Власти Киева, где ждут визита "важных партнеров", объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена
на всей территории Украины, в том числе в Киеве, где в понедельник ожидают визита важных партнеров.
Так, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал во всех регионах Украины около 12.25 (мск).
Воздушная тревога объявлена, в частности, в Киеве, где в понедельник ожидается визит важных партнеров.
Ранее в понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций.
Позднее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в Киеве в понедельник перекрыли дороги из-за визита директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.