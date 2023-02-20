https://ria.ru/20230220/trassa-1853290255.html
Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков
Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков - РИА Новости, 20.02.2023
Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков
Часть трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушена в понедельник после двух новых землетрясений в провинции Хатай, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:33
2023-02-20T21:33
2023-02-20T21:33
в мире
хатай (провинция)
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНТАКЬЯ (Турция), 20 фев - РИА Новости. Часть трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушена в понедельник после двух новых землетрясений в провинции Хатай, сообщили РИА Новости местные источники. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник информировало о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. "Часть трассы Антакья-Искендерун разрушена после землетрясений", - рассказали источники. Как передает корреспондент РИА Новости из Антакьи, в городе обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.
хатай (провинция)
турция
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
2023-02-20T21:33
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, видео
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков
АНТАКЬЯ (Турция), 20 фев - РИА Новости. Часть трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушена в понедельник после двух новых землетрясений в провинции Хатай, сообщили РИА Новости местные источники.
2023-02-20T21:33
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PT0M19S
Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков
Часть трассы из Антакьи в Искендерун в Турции разрушена после новых толчков