https://ria.ru/20230220/trassa-1853290255.html

Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков

Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков - РИА Новости, 20.02.2023

Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков

Часть трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушена в понедельник после двух новых землетрясений в провинции Хатай, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:33

2023-02-20T21:33

2023-02-20T21:33

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНТАКЬЯ (Турция), 20 фев - РИА Новости. Часть трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушена в понедельник после двух новых землетрясений в провинции Хатай, сообщили РИА Новости местные источники. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник информировало о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. "Часть трассы Антакья-Искендерун разрушена после землетрясений", - рассказали источники. Как передает корреспондент РИА Новости из Антакьи, в городе обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.

хатай (провинция)

турция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T21:33 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, видео