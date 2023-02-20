"Россия сегодня" запустила мультимедийный новостной терминал

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный информационный терминал РИА Новости. Пользователи обновленного терминала теперь смогут получать оперативные кадры с мест событий по всему миру в связке с текстом, просматривать новостные и архивные фото и видео.Впервые читателям открыт доступ к части закрытого контента. Пройдя авторизацию через социальные сети, каждый теперь может прочитать эксклюзивные материалы от агентства и самые важные новости часа, а также поделиться ими.Опция поиска стала "обучаемой" для формирования релевантной выдачи по новостям и мультимедиа. Терминал не только обеспечивает быстрый доступ к архивным материалам по дате публикации, но в том числе поддерживает поиск новостей по тегам — выбор может осуществляться по персонам, организациям, событиям, географическим объектам и категориям.Усовершенствованы возможности кастомизации контента под конкретного пользователя, доступна интеграция созданных лент с Телеграм-ботом. Теперь создание собственных пользовательских лент новостей и подборок материалов делают работу с нужной подписчикам информацией еще более удобной и оперативной.Подписчики новостного терминала получили доступ к просмотру мультимедийного контента, который можно скачать в Медиабанке РИА Новости."Впервые на российском информационном рынке поток текстовых новостей и связанных с ними новостных видеосюжетов, фотографий представлен на единой платформе. Нашим подписчикам, покупающим не только нашу ленту, но и видео, которое мы уже производим в большом количестве на уровне ведущих телеканалов, будет проще ориентироваться. Наши корреспонденты сейчас на самых горячих участках военной операции – оттуда идет ежедневный поток наших эксклюзивов. Так же, как и из более, чем 120 городов мира, где работают журналисты РИА Новости и Sputnik. И ещё одна новация – впервые мы даем доступ к отдельным материалам закрытой ленты новостей по запросу обычным пользователям – при регистрации через соцсети, мобильные или почтовые серверы", — подчеркнул заместитель главного редактора-директор Главной дирекции информации "России сегодня" Дмитрий Горностаев."Обновленный терминал представляет собой универсальный канал доступа к мультимедийным продуктам медиагруппы – текст, анонсы фото и видео публикуются на одной платформе. Улучшенные технологии адаптивной верстки, обеспечения скорости и стабильности работы, обучаемого поиска, а также безопасности дают возможность подписчикам медиагруппы "Россия сегодня" комфортно использовать терминал как на десктопе, так и на различных мобильных устройствах для работы из любой точки мира", — отметил заместитель главного редактора "России сегодня" Дмитрий Груздев.
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила мультимедийный информационный терминал РИА Новости. Пользователи обновленного терминала теперь смогут получать оперативные кадры с мест событий по всему миру в связке с текстом, просматривать новостные и архивные фото и видео.
Впервые читателям открыт доступ к части закрытого контента. Пройдя авторизацию через социальные сети, каждый теперь может прочитать эксклюзивные материалы от агентства и самые важные новости часа, а также поделиться ими.
Опция поиска стала "обучаемой" для формирования релевантной выдачи по новостям и мультимедиа. Терминал не только обеспечивает быстрый доступ к архивным материалам по дате публикации, но в том числе поддерживает поиск новостей по тегам — выбор может осуществляться по персонам, организациям, событиям, географическим объектам и категориям.
Усовершенствованы возможности кастомизации контента под конкретного пользователя, доступна интеграция созданных лент с Телеграм-ботом. Теперь создание собственных пользовательских лент новостей и подборок материалов делают работу с нужной подписчикам информацией еще более удобной и оперативной.
Подписчики новостного терминала получили доступ к просмотру мультимедийного контента, который можно скачать в Медиабанке РИА Новости.
"Впервые на российском информационном рынке поток текстовых новостей и связанных с ними новостных видеосюжетов, фотографий представлен на единой платформе. Нашим подписчикам, покупающим не только нашу ленту, но и видео, которое мы уже производим в большом количестве на уровне ведущих телеканалов, будет проще ориентироваться. Наши корреспонденты сейчас на самых горячих участках военной операции – оттуда идет ежедневный поток наших эксклюзивов. Так же, как и из более, чем 120 городов мира, где работают журналисты РИА Новости и Sputnik. И ещё одна новация – впервые мы даем доступ к отдельным материалам закрытой ленты новостей по запросу обычным пользователям – при регистрации через соцсети, мобильные или почтовые серверы", — подчеркнул заместитель главного редактора-директор Главной дирекции информации "России сегодня" Дмитрий Горностаев.
"Обновленный терминал представляет собой универсальный канал доступа к мультимедийным продуктам медиагруппы – текст, анонсы фото и видео публикуются на одной платформе. Улучшенные технологии адаптивной верстки, обеспечения скорости и стабильности работы, обучаемого поиска, а также безопасности дают возможность подписчикам медиагруппы "Россия сегодня" комфортно использовать терминал как на десктопе, так и на различных мобильных устройствах для работы из любой точки мира", — отметил заместитель главного редактора "России сегодня" Дмитрий Груздев.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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